댄서 허니제이가 리헤이와 만났다. / 사진=허니제이 SNS

댄서 허니제이와 리헤이가 동기화된 듯한 분위기를 보였다.허니제이는 지난 11일 자신의 인스타그램 스토리에 "그냥 만났는데 이럼. 어떻게 생각해?"라는 문구와 함께 한 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속에는 허니제이가 댄서 리헤이와 연습실에서 만난 모습. 특히 두 사람은 모자부터 나시 상의 그리고 밀리터리 바지까지 비슷한 룩을 보여 눈길을 끌었다,두 사람은 엠넷 서바이벌 '스트릿 우먼 파이터' 출연 전 오해로 사이가 멀어졌다. 방송 출연 후 비슷한 춤을 보이며 두 사람의 사연이 알려졌고, 이후 허니제이와 리헤이는 다시 가까워졌다.한편 댄스 크루 홀리뱅의 수장인 허니제이는 2022년 11월, 1살 연하의 모델 출신 패션 사업가 정담과 결혼해 2023년 4월 딸 러브를 얻었다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr