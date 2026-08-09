최미나수가 김태호 PD의 제작사 TEO가 선보이는 새 연애 리얼리티 프로그램의 MC를 맡는다./사진=초록뱀엔터테인먼트 제공, 텐아시아DB

최미나수가 김태호 PD의 제작사 TEO가 선보이는 새 연애 리얼리티 프로그램의 MC를 맡는다./사진제공=초록뱀엔터테인먼트

최미나수가 김태호 PD의 제작사 TEO가 선보이는 새 연애 리얼리티 프로그램의 MC를 맡는다.소속사 초록뱀엔터테인먼트는 "최미나수가 TEO의 신개념 연애 리얼리티 프로그램 '사사로운 만남추구' MC로 발탁됐다"고 밝혔다.오는 13일 오후 6시 TEO 유튜브 채널에서 처음 공개되는 '사사로운 만남추구'는 김태호 PD의 제작사 TEO가 선보이는 4부작 연애 리얼리티다. '직장인 소개팅'을 콘셉트로, 회사 대 회사로 만난 2030 싱글 직장인들의 커플 매칭 과정을 담는다.프로그램은 바쁜 일상에서도 진정성 있는 만남을 원하는 직장인들을 위해 현실적인 조건과 취향을 반영한 소개팅을 제안한다. 최미나수는 특유의 솔직한 매력과 입담으로 출연자들의 만남을 지켜보며 프로그램을 이끈다.최미나수는 넷플릭스 예능 '솔로지옥5'를 통해 화제성을 모았고, 최근 종영한 tvN(CJ ENM이 운영하는 유료 방송 채널) 예능 '킬잇 : 스타일 크리에이터 대전쟁'에서는 개성 있는 스타일링과 미션 수행 능력을 선보이며 존재감을 남겼다.예능 출연에 이어 MC까지 활동 영역을 넓힌 최미나수가 '사사로운 만남추구'에서 어떤 진행을 보여줄지 관심이 쏠린다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr