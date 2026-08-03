i-dle/CUBE Entertainment

그룹 i-dle(아이들)이 미국 음악 축제 '롤라팔루자' 무대를 마쳤다.아이들(미연, 민니, 소연, 우기, 슈화)은 지난달 31일(현지시간) 미국 시카고 그랜트파크에서 열린 '롤라팔루자' T-모바일 스테이지에 올라 약 60분간 공연을 진행했다.이날 아이들은 밴드 사운드로 재편곡한 'Super Lady'로 공연을 시작했다.이어 'TOMBOY', '퀸카 (Queencard)', '나는 아픈 건 딱 질색이니까 (Fate)'를 비롯해 지난 7월 발매한 미니 9집 'We made' 수록곡인 'Gimme Dat Love', 'Crow' 등 총 16곡을 연주했다.특히 이번 무대에서는 미니 9집 수록곡 'Morning'이 처음 공개됐다. 이 곡은 최근 국내 유튜브 일간 쇼츠 인기곡 차트 상위권에 오른 바 있다.소연은 "어디에 있든 누구든 하나되어 이 음악을 즐겼으면 좋겠다"라고 소감을 전한 뒤 'Mono (Feat. skaiwater)'로 마지막 무대를 꾸몄다.공연 직후 해외 SNS에서는 관련 해시태그인 '#IDLEPALLOOZA'가 실시간 트렌드 상위권에 올랐다.'롤라팔루자' 일정을 마친 아이들은 오는 29일과 30일 마카오 갤럭시 아레나에서 '2026 i-dle WORLD TOUR 'Syncopation' IN MACAU'를 열고 월드투어를 마무리한다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr