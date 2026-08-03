그룹 온앤오프 / 사진제공=케이아이 엔터테인먼트

그룹 온앤오프(ONF)가 데뷔 9주년을 맞아 팬들과 버스킹 공연을 열었다.온앤오프는 지난 1일 경기 과천 서울랜드 광장 무대에서 데뷔 9주년 기념 버스킹을 개최했다.이날 공연에서는 'Open The Door'(오픈 더 도어), 'Escape'(이스케이프), '여름 시(Summer Poem)', 'The Stranger'(더 스트레인저), 'Complete(널 만난 순간)', 'Beautiful Beautiful'(뷰티풀 뷰티풀) 등 데뷔 이후 발표한 대표곡들을 선보였다.무대 사이에는 놀이공원 콘셉트를 살린 밸런스 게임과 토크 코너도 마련됐다. 공연 말미에는 멤버들이 현장에서 앙코르곡을 추가로 결정해 '여름 쏙'을 부르며 객석으로 내려가 팬들과 가까이 호흡했다.온앤오프는 데뷔 9주년을 맞아 "지난 9년 동안 온앤오프로 무대에 설 수 있었던 것은 언제나 곁에서 기다려주고 응원해 준 퓨즈(FUSE) 덕분"이라며 "앞으로도 좋은 음악과 무대로 찾아가겠다"고 소감을 전했다.온앤오프는 지난 6월 정규 2집 파트 2 'ONF:MY SELF'를 발매하고 활동을 이어가고 있다.윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr