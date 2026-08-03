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하성운, 코르티스, BTS, 플레이브, 세븐틴, 앤더블, 스트레이키즈, 엔하이픈, 에이티즈, 알파드라이브원이 텐아시아 아티스트탑텐(TENASIA ARTIST TOP TEN) 7월 '아티스트탑텐 K-팝 보이 브랜드' 주인공으로 선정됐다.7월 텐아시아 투표 서비스를 통해 아티스트탑텐 K-팝 보이 브랜드(K-POP BOY BRAND), K-팝 걸 브랜드(K-POP GIRL BRAND), 핫 장르 브랜드(HOT GENRE BRAND) 부문으로 나뉘어 글로벌 투표가 실시됐다. 지난 7월 투표는 지난달 12일부터 25일까지 진행됐다.텐아시아가 주관하는 '아티스트탑텐'은 매달 가장 화제성 있는 국내 아티스트들을 선정하는 대회다. K팝을 대표하는 남자 아이돌, 여자 아이돌, 장르(인디, 혼성 그룹, 발라드 등) 아티스트들이 각 분야의 1위 자리를 놓고 경쟁하게 된다.투표 결과 가수 하성운이 K팝 보이 브랜드 부문 1위에 올랐다. 그룹 워너원 출신 하성운은 솔로 가수로 활발한 활동을 보여주고 있다. 오는 9일 열리는 'KCON LA 2026(케이콘 엘에이 2026)'에서 워너원 멤버들과 스페셜 퍼포먼스를 선보인다. 워너원은 2017년 이후 9년 만에 케이콘 무대에 오르며, 강다니엘과 라이관린을 제외한 9명이 무대에 오른다.2위에는 그룹 코르티스가 이름을 올렸다. 코르티스는 지난 1일(현지시간) 미국 시카고에서 열린 '롤라팔루자' 메인 무대인 'T-모바일' 스테이지에 올라 약 40분간 총 11곡을 선보였다. 페스티벌 일정을 마친 코르티스는 오는 4일 캐나다 토론토를 시작으로 북미 6개 도시를 도는 첫 투어 'PUT YOUR PHONE DOWN'(풋 유어 폰 다운)에 나선다.3위는 그룹 방탄소년단(BTS)이다. BTS는 지난달 18일(현지시간) 프랑스 파리 스타드 드 프랑스(Stade de France)에서 열린 두 번째 공연을 끝으로 월드투어 'ARIRANG'(아리랑)의 유럽 일정을 성공적으로 마무리했다. 이번 공연으로 유럽 5개 도시 투어를 마친 방탄소년단은 오는 8월 1~2일 미국 뉴욕 메트라이프 스타디움에서 월드투어를 이어간다.이어 플레이브, 세븐틴, 앤더블, 스트레이키즈, 엔하이픈, 에이티즈, 알파드라이브원 순이었다.하성운, 코르티스, BTS, 플레이브, 세븐틴, 앤더블, 스트레이키즈, 엔하이픈, 에이티즈, 알파드라이브원의 순위는 텐아시아 애플리케이션에서 진행된 투표 점수 100%로 정해진다. 매달 투표가 마감된 뒤, 팬들의 투표 점수를 합산한 가장 높은 점수로 아티스트 TOP 10이 선정된다. 투표 페이지에서는 출석 체크 시 매일 하트 1개를 선물로 주는 이벤트도 진행되고 있다.K-팝 보이 브랜드, K-팝 걸 브랜드 부문 후보는 당월 멜론차트 및 아이돌챔프 월간 차트 상위 아티스트 TOP 20팀으로 선정된다. 핫 장르 브랜드 부문 후보는 당월 멜론차트 및 셀럽챔프 월간 차트 상위 아티스트 20팀으로 정해진다.'아티스트탑텐' TOP 10에 이름을 올린 아티스트들에게는 최종 순위와 연계한 특집 기사, 텐아시아 홈페이지 홍보, 다음 달 아티스트탑텐 후보 포함(1위 아티스트 한정) 등 혜택이 제공된다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr