배우 공형진이 7년 만에 방송에 복귀해 사업 실패로 겪었던 힘겨운 시간을 털어놓는다

배우 공형진이 7년 만에 방송에 복귀해 사업 실패로 겪었던 힘겨운 시간을 털어놓는다 / 사진=MBN '속풀이쇼 동치미'

배우 공형진이 7년 만에 방송에 복귀해 사업 실패로 겪었던 힘겨운 시간을 털어놓는다.지난 1일 방송된 MBN 예능 '속풀이쇼 동치미' 말미에는 '그 많던 돈, 다 어디로 갔을까?'를 주제로 한 다음 주 예고편이 공개됐다.이날 오랜만에 모습을 드러낸 공형진은 "사업을 하다가 명품 시계를 팔아서 직원들 월급을 줬다"며 "1억 원짜리 시계를 거의 10개 팔았다"고 고백해 모두를 놀라게 했다. 이어 그는 "극심한 스트레스를 받으니까 이가 빠지더라"며 사업 실패 과정에서 겪은 정신적·육체적 고통도 솔직하게 털어놨다.공형진은 한동안 방송 활동을 중단하면서 온라인상에서 잠적설과 사망설 등 각종 루머에 휩싸인 바 있다. 앞서 그는 지난 2023년 배우 신현준의 유튜브 채널에 출연해 공백기의 이유를 직접 밝혔다. 당시 중국 영화 제작 사업과 홍삼 브랜드 사업에 도전했지만 투자와 코로나19 여파로 모두 실패했고, 중국을 오가며 사업을 진행하는 과정에서 사기 피해까지 입었다고 고백했다.당시 공형진은 "성과를 내기 전에는 사람들 앞에 서기가 너무 어려웠다"며 "요즘 방송에서 활약하는 선후배들을 보면 나도 모르게 눈물이 났다. '내가 왜 여기서 이러고 있지'라는 생각이 들었다"고 심경을 전했다.이번 '동치미' 출연은 약 7년 만의 본격적인 방송 복귀인 만큼, 사업 실패와 긴 공백기를 지나 다시 대중 앞에 선 공형진의 진솔한 이야기에 관심이 쏠리고 있다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr