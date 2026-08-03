그룹 NCT 127의 정규 7집 'BLINGY' 프로모션 웹사이트 이미지. / 사진제공=SM엔터테인먼트

그룹 NCT 127의 정규 7집 'BLINGY' 'Call 127' Episode 재현 티저 이미지. / 사진제공=SM엔터테인먼트

그룹 NCT 127이 정규 7집 'BLINGY'(블링이) 컴백을 앞두고 'CALL 127' 캠페인을 시작했다.NCT 127은 3일 공식 프로모션 웹사이트를 열고 새 앨범과 연계된 콘텐츠를 공개했다. 이번 캠페인은 팬들의 호출을 받은 멤버들이 하나의 팀으로 모인다는 설정을 바탕으로 온·오프라인에서 순차적으로 진행된다.웹사이트는 관제센터 콘셉트로 구성됐다. 팬들은 티저 콘텐츠 비하인드 사진과 프로모션 일정을 확인할 수 있으며, 'CALL 127' 버튼을 누르면 멤버들의 음성도 들을 수 있다.같은 날 유튜브 채널에는 'Call 127' 트레일러 1~3편도 공개됐다. 영상에는 해찬, 재현, 유타가 평범한 일상을 보내던 중 의문의 호출 신호를 받는 모습이 담겼다.NCT 127은 오는 24일 정규 7집 'BLINGY'를 발매한다. 앨범에는 동명의 타이틀곡을 포함해 총 9곡이 수록된다.윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr