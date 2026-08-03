영화 '암살자(들)'의 이민호 스틸이 공개됐다. / 사진제공=하이브미디어코프

영화 '암살자(들)'의 이민호 스틸이 공개됐다. / 사진제공=하이브미디어코프

배우 이민호가 영화 '암살자(들)'(감독 허진호)에서 영부인 저격 사건의 진실을 파헤치는 신입 기자로 변신한다. 공개된 캐릭터 스틸에는 정의감과 패기로 뭉친 기자 영일로 변신한 이민호의 모습이 담기며 작품에 대한 기대를 높였다. 사건의 목격자에서 진실을 쫓는 추적자로 변모하는 이민호가 어떤 새로운 얼굴을 보여줄지 관심이 쏠린다.'암살자(들)'은 1974년 8월 15일 대한민국을 충격에 빠뜨린 영부인 저격 사건의 의혹과 배후를 추적하는 작품이다.영화 '전지적 독자 시점', 드라마 '더 킹 : 영원의 군주', '푸른 바다의 전설', 애플TV+ 시리즈 '파친코' 등을 통해 장르와 매체를 넘나들며 활약해온 이민호는 이번 작품에서 동성일보 신입 기자 영일 역을 맡아 또 한 번 새로운 연기 변신에 나선다. 영일은 광복절 기념식 현장을 취재하던 중 영부인 저격 사건과 무고한 희생자를 가장 가까이에서 목격한 뒤, 사건의 진실을 밝히기 위해 위험을 무릅쓰고 뛰어드는 인물이다.공개된 캐릭터 스틸은 사건의 실체를 쫓는 영일의 치열한 순간들을 담아냈다. 먼저 소매를 걷어붙이고 넥타이를 느슨하게 푼 채 책상 앞에 앉아 서류를 들여다보는 모습에서는 사건의 단서를 하나씩 맞춰가려는 신입 기자의 집요함이 엿보인다. 흐트러진 차림과 깊게 잠긴 표정은 현장을 뛰어다니며 진실을 좇는 '영일'의 긴박한 일상을 고스란히 전한다.이어 기자회견장에서는 수많은 사람들 사이에서도 흔들림 없는 눈빛과 단호한 표정으로 정면을 응시한다. 손에 수첩을 쥔 채 날카롭게 상황을 살피는 모습은 어떤 외압에도 굴하지 않고 사건의 진실을 밝혀내려는 기자의 신념을 보여준다. 목격자에서 추적자로 변해가는 영일이 과연 어떤 진실에 다가설지 궁금증을 자아낸다.'암살자(들)'은 올 추석 극장 개봉 예정이다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr