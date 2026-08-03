앳하트 / 사진=타이탄콘텐츠

앳하트 / 사진=타이탄콘텐츠

그룹 앳하트(AtHeart)가 미국 온라인 라디오 방송사 아이하트라디오(iHeartRadio)와 함께한 단독 공연을 마쳤다.앳하트(미치, 아린, 케이틀린, 봄, 서현, 아우로라, 나현)는 지난달 30일(현지시간) 미국 로스앤젤레스 아이하트라디오 시어터(iHeartRadio Theater)에서 단독 공연 'iHeartKPOP with JoJo LIVE'를 개최했다. DJ 조조 라이트(JoJo Wright)가 진행한 이번 공연에는 LA를 비롯해 뉴욕, 텍사스, 피닉스 등 미국 각지에서 온 약 500명의 팬이 참석했다.앳하트는 'Good Girl (AtHeart)', 'Shut Up', 'Push Back', 'Dot Dot Dot...', 'Knew Me' 등을 무대에 올렸으며, 최근 발매한 'Say It'으로 공연을 마무리했다. 멤버들은 단체 퍼포먼스와 각자의 개성을 살린 무대를 선보였고, 공연 중에는 현지 언어로 조조 라이트와 인터뷰를 진행하며 관객과 소통했다.앳하트는 지난해 미국 프로모션의 일환으로 FOX5 토크쇼 '굿데이 뉴욕(Good Day New York)'과 그래미 뮤지엄(GRAMMY Museum)의 '글로벌 스핀 라이브(Global Spin Live)'에 출연했다. 이번 LA 단독 공연까지 이어가며 미국 현지 활동을 지속했다.앳하트는 글로벌 리메이크 프로젝트를 이어간다. 최근 '타임 트래블 프로젝트(TIME TRAVEL PROJECT)' 첫 번째 싱글 'Say It'을 발매했으며, 이달 중 1996년 발표된 룰라의 '3! 4!'를 재해석한 두 번째 싱글을 공개할 예정이다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr