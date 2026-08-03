김희철이 바쁜 스케줄로 인한 컨디션 난조로 '아는 형님'에서 잠정 하차했다고 밝혔다. / 사진=텐아시아 DB

김희철이 강호동과 함께 방송하며 달라진 마음가짐을 말했다. / 사진='에겐남 스윙스' 유튜브 영상 캡처

그룹 슈퍼주니어 멤버 김희철이 '아는 형님'을 잠정 하차한 이유를 밝혔다.지난 1일 유튜브 채널 '에겐남 스윙스'에는 '아이돌 최초, 컨트롤 디스전에 참여할 뻔한 우주대스타 김희철'이라는 제목의 영상이 공개됐다. 영상에는 김희철과 유튜버 장지수가 게스트로 출연해 래퍼 스윙스와 이야기를 나눴다.스윙스는 김희철에게 JTBC '아는 형님'을 하차한 이유를 물었다. 앞서 김희철은 건강상의 이유로 11년간 함께한 '아는 형님' 활동을 잠정 중단한다고 밝힌 바 있다.김희철은 바쁜 스케줄로 인한 컨디션 난조를 이유로 들었다. 그는 "'아는 형님' 녹화일이 매주 목요일이다. 작년 슈퍼주니어 20주년 투어 당시 금요일부터 일요일까지 공연을 하면 목요일 녹화에 참여하지 못하거나 나 때문에 녹화를 한 번에 2주 분량씩 진행해야 하는 경우가 있었다"고 설명했다.하차를 결심하게 된 또 다른 배경으로 강호동의 방송 철학을 언급했다. 그는 "호동이 형 마인드는 늘 시청자가 1번이다"며 "내가 피곤하건 다리가 부러지건 감기건 중요한 건 시청자에 대한 신뢰라고 생각하는 사람이다. 나도 호동이 형을 만나면서 마인드가 많이 바뀌었다"고 말했다.그러면서 "그런 걸 배웠는데 정작 나는 프로답지 못했다. 비행기를 타야 해서 녹화도 흐지부지되고, 해외를 계속 오가다 보니 게스트가 오면 예전처럼 활기찬 모습도 보여드리지 못했다"고 털어놨다. 이어 "그래서 제작진과 충분히 이야기를 나눈 뒤 중단을 결정했다"고 밝혔다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr