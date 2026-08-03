아옳이가 한의사와의 러브스토리를 공개했다. / 사진=아옳이 SNS

아옳이가 한의사와의 러브스토리를 공개했다. / 사진=아옳이 유튜브 캡처

방송인 아옳이가 한의사 남자친구와의 러브스토리를 공개했다.지난 2일 유튜브 채널 '아옳이'에는 '첫만남썰......푼다'라는 제목의 영상이 올라왔다.아옳이는 "작년 봄에 유튜브 알고리즘을 통해서 건강 정보를 찾다가 잘생긴 한의사분을 보게 됐다"라며 말문을 열었다. 이어 그는 "그 이후에 잊고 살았는데 나중에 한의원을 찾다 보니 그분이 있는 곳이 우리 집과 가깝더라. 몇 달 뒤에 마침 살이 쪄서 한의원에 가게 됐다"고 회상했다.또 아옳이는 "그날은 정말 진지하게 다이어트 상담만 했다"라며 "그런데 그분이 저한테 '예전부터 팬이었다'라고 하셨다. 한 달 뒤에 2차 약 받으러 오라는 DM(다이렉트 메시지)이 왔는데 못 갔었다. 그런데 DM이 또 왔다"고 밝혔다.집 전망이 비슷했던 일화도 공개했다. 아옳이는 "이사 후 집이 허하고 쓸쓸했다. 한강이 보여서 사진을 찍어 스토리에 올렸는데 DM이 왔다. 그분이 '저랑 뷰가 되게 비슷하다'고 하더라"고 말했다.이어 "그러다 만나게 됐다. 한번은 커피를 마시다가 남자친구가 '우리는 무슨 사이냐'고 묻더라. 그래서 '썸 타는 사이'라고 했더니 '썸 타는 사이에 손도 잡냐. 그냥 오늘부터 1일 하자'고 해서 연애를 시작했다"고 당시를 떠올렸다.아옳이는 썸을 거쳐 연인으로 발전한 과정을 전하며 미소를 지었다. 그는 "제가 또 이렇게 웃으면서 연애썰을 풀을 날이 오네요. 이런 날이 올 줄 몰랐다"라며 웃어 보였다.한편 아옳이는 최근 SNS를 통해 남자친구의 존재를 공개했다. 남자친구는 한의사 김형배로, 유튜브 채널과 방송 출연 등을 통해 얼굴을 알린 인물이다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr