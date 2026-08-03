배우 김고은의 대상 호명에 이상이가 놀란 표정을 짓고 있다. / 사진=KBS 유튜브 채널 캡처

배우 공효진이 김고은과 이상이의 현실 친분에 웃음을 보였다.공효진은 지난 2일 자신의 인스타그램 스토리에 별다른 멘트 없이 웃음을 의미하는 'ㅋㅋㅋ'를 여러 번 덧붙이며 한 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속에는 지난달 31일 인천 중구 파라다이스시티에서 개최된 '제5회 청룡시리즈어워즈'에서 대상의 주인공으로 김고은이 호명된 모습. 특히 공효진은 김고은의 대상에 입을 떡 벌리며 "야 김고은!"이라고 외치는 이상이의 리액션에 주목했다. 김고은과 이상이는 한국예술종합학교 연기과 10학번 동기다.한국예술종합학교 연기과 10학번 배우로는 배우 이상이, 김고은, 박소담, 김성철, 이유영 등이 있다. 공효진은 이상이와 현재 MBC 금토드라마 '유부녀 킬러'로 시청자들을 만나고 있다.한편 공효진은 '유부녀 킬러'에서 유보나 역으로 분했다. 집에서는 남편과 딸을 돌보는 평범한 주부지만, 직장에서는 저격용 총으로 악질 범죄자를 제거하는 킬러다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr