심규덕은 이아영과 함께 '연애전쟁'에 출연한 바 있다. / 사진='JTBC Entertainment' 유튜브 영상 캡처

심규덕이 '연애전쟁' 촬영 당시 공황 증세를 겪었다고 고백했다. / 사진='니덕내탓' 유튜브 영상 캡처

'연애전쟁'에 출연한 심규덕이 촬영 당시 연예인 패널들의 비판을 받으며 공황 증세를 겪었다고 털어놨다.지난 2일 유튜브 채널 '니덕내탓'에는 '심규덕♡이아영 연애전쟁 방송 그 후, 인스타 무물 Q&A (니덕내탓)'라는 제목의 영상이 공개됐다. 영상에는 JTBC 예능 '연애전쟁' 출연 이후 구독자들의 질문에 답하는 두 사람의 모습이 담겼다.두 사람은 '지금은 결혼에 대한 확신이 있나요?'라는 질문을 받았다. 심규덕은 "결혼을 하고 싶은 마음은 훨씬 더 커졌는데 이 상태로 결혼식장에 들어갈 수 있을지는 모르겠다"며 "회복기가 필요하다. 이런 심리 상태는 오랜만이다"고 말했다. 이에 이아영이 "나는 미뤄도 좋다고 본다"고 하자 심규덕은 "그건 아니다"고 선을 그었다.이어 심규덕은 '연애전쟁' 촬영 당시를 떠올렸다. 그는 "내가 좋아하던 연예인들이 나를 비난하니까 공황이 왔다. 어지럽고 호흡이 가빠지더라"며 자신의 부족한 모습을 마주하는 과정에서 심리적으로 큰 압박을 받았다고 말했다.앞서 심규덕은 이아영과 '연애전쟁'에 출연해 재혼을 앞둔 커플의 갈등을 공개했다. 방송에서 그는 생활비와 자신의 수입을 반복해서 언급하는 것은 물론 이아영을 깎아내리는 발언까지 이어가 연예인 패널들의 비판을 받았다. 특히 서장훈은 "도대체 얼마나 벌길래 그렇게 까부냐"며 경제력을 앞세운 심규덕의 태도를 강하게 꼬집었다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr