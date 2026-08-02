사진 = 송가인 인스타그램

사진 = 송가인 인스타그램

사진 = 송가인 인스타그램

사진 = 송가인 인스타그램

가수 송가인의 근황이 공개되며 팬들의 뜨거운 관심을 모았다.최근 송가인은 자신의 인스타그램에 "🤎💚"라는 멘트와 함께 여러 장의 사진을 공개했다.공개된 사진 속 송가인은 화이트 티셔츠를 입은 채 메이크업을 마친 모습을 셀카로 담아냈다. 자연스럽게 웨이브를 넣은 긴 헤어와 또렷한 아이 메이크업, 은은한 핑크빛 치크와 립 메이크업이 어우러졌고 카메라를 향해 입술을 살짝 내민 표정과 부드러운 미소를 번갈아 선보이며 사랑스러운 분위기를 자아냈다.이어진 사진에서 송가인은 넓게 펼쳐진 초록 잔디밭을 배경으로 브라운 컬러 원피스에 시스루 소재의 긴소매 이너를 레이어드하고 브라운 롱부츠를 매치한 모습이다. 햇살이 비치는 들판 위를 걸으며 환하게 웃는 표정이 눈길을 끌었고 자연스럽게 흩날리는 헤어와 길게 늘어진 귀걸이가 어우러져 한층 화사한 분위기를 완성했다.또 다른 사진에서 송가인은 원피스 자락을 양손으로 살짝 들어 올린 채 한쪽 다리를 가볍게 뻗는 포즈를 취하고 있다. 넓은 초록 들판과 짙은 나무들이 배경을 이루는 가운데 브라운 톤 스타일링이 자연 풍경과 조화를 이루며 밝고 경쾌한 매력을 더했다.사진을 본 팬들은 "최고여라", "늘 응원합니다", "너무 예뻐", "화이팅", "헤메코 완전 굿입니다", "내가수님 웃는 모습이 그렇게 예쁘다던데요" 등의 댓글을 남기며 뜨거운 응원을 보냈다.한편 1986년생인 송가인은 40세이며 키 153에 몸무게 44kg로 알려졌다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr