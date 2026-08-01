사진 = 32기 영식 인스타그램

사진 = 32기 영식 인스타그램

사진 = 32기 영식 인스타그램

사진 = 32기 영식 인스타그램

'나는솔로' 32기 영식이 32기 영숙과의 '럽스타그램'을 공개했다.32기 영식은 최근 자신의 인스타그램에 "세상에서 가장 춥고 어두운 날, 나를 따듯하게 만들어 준 큐티 앞으로 어떤 일들이 벌어질지 모르겠지만 찬찬히 잘 나아가보자"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 32기 영식은 32기 영숙과 얼굴을 가까이 맞댄 채 카메라를 바라보고 있다. 동그란 안경과 회색 후드 재킷을 착용한 영식 옆에서 영숙은 단정한 단발머리에 블랙 재킷과 화이트 셔츠를 매치하고 미소를 짓고 있다.카페 야외 테라스의 대형 거울 앞에서 32기 영식과 영숙은 서로에게 기대어 휴대전화 화면을 바라봤다. 화이트 셔츠와 데님 팬츠를 입은 영식은 한쪽 다리를 뒤로 들었고, 블랙 재킷 차림의 영숙도 같은 자세를 취하며 머리를 영식의 어깨에 기댔다.거리의 볼록거울에 비친 32기 영식과 영숙은 나란히 블랙 아우터를 입고 서 있다. 영숙은 휴대전화를 들어 거울에 비친 모습을 촬영했으며 두 사람 뒤로 기와를 얹은 담장과 오가는 사람들이 함께 담겼다.야경 이미지가 펼쳐진 실내에서 32기 영식과 영숙은 꽃다발과 "촬영 끝이요"라는 문구가 적힌 판넬 옆에 앉아 포즈를 취했다. 영식은 블랙 셔츠와 화이트 팬츠를 입고 꽃다발을 향해 손을 내밀었으며, 영숙은 블랙 오프숄더 상의와 화이트 팬츠를 매치해 카메라를 바라봤다.이를 본 팬들은 "영식님 영숙님에게 잘하세요", "행복해보입니다행님", "너무 예뻐", "이쁘게 사랑 하세요", "영식아저씨 인생에 다시 없을 ㄹㅇ개 개 초미녀를 얻으셨으니 잘해드리세요", "우리 영숙님 항상 웃게해주세요" 등의 댓글을 달았다.한편 32기 영식과 32기 영숙은 방송 내내 진정성 의심을 받았지만 최종 커플에 이어 현실커플도 인증해 많은 응원을 받고 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr