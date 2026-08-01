소녀시대 효연이 유닛 '효리수'로 함께 활동 중인 수영과 유리를 향한 애정을 드러냈다./ 사진=유튜브 채널 '효연의 레벨업(Hyo's Level Up)'

소녀시대 효연이 유닛 '효리수'로 함께 활동 중인 수영과 유리를 향한 애정을 드러냈다./ 사진=유튜브 채널 '효연의 레벨업(Hyo's Level Up)'

소녀시대 효연이 유닛 '효리수'로 함께 활동 중인 수영과 유리를 향한 애정을 드러냈다./ 사진=유튜브 채널 '효연의 레벨업(Hyo's Level Up)'

소녀시대 효연이 유닛 '효리수'로 함께 활동 중인 수영과 유리를 향한 애정을 드러냈다.지난달 29일 유튜브 채널 '효연의 레벨업(Hyo's Level Up)'에는 '효리수 데뷔 프로젝트' 5화가 공개됐다.이날 효연, 유리, 수영은 유닛 '효리수' 데뷔를 앞두고 MBC를 찾아 음악방송 관계자를 만나는 등 다양한 미션을 소화했다. 이들은 소녀시대 시절을 떠올리게 하는 무대 아이디어를 쏟아내며 유쾌한 입담을 이어갔다.영상 말미에서 효연은 유리와 수영을 위해 건강 슬리퍼를 선물했다. 제작진이 "멤버들에게 선물을 자주 하는 것 같다"고 묻자 효연은 "유리는 자꾸 탈퇴한다고 하고, 수영이도 좀 기력 없어 보이고 하니까 선물해주면 기분이 좋아지지 않나 싶어서"라고 말했다.효연의 진심 어린 한마디에 멤버들은 웃음을 터뜨렸고, 훈훈한 분위기 속에서 서로를 향한 끈끈한 우정을 드러냈다.한편 수영은 최근 배우 정경호와의 결별 소식을 전한 바 있다. 효연, 유리, 수영으로 구성된 유닛 '효리수'는 또 다른 소녀시대 유닛 태티서와 경쟁 구도를 콘셉트로 활동을 이어가고 있다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr