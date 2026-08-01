사진 = 32기 옥순 인스타그램

'나는솔로' 32기 옥순과 광수의 '럽스타그램'이 시작된 가운데 두 사람은 다채로운 포즈를 취하며 발랄한 분위기를 담아냈다.최근 32기 옥순은 자신의 인스타그램에 "암사자와 시컴이"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개 된 사진 속 32기 옥순과 32기 광수는 붉은색 벽으로 둘러싸인 포토 부스에서 나란히 카메라를 올려다보고 있다. 블랙 반팔 티셔츠를 입은 32기 광수와 화이트 카디건에 연한 그린 톱을 매치한 32기 옥순은 입술을 내밀거나 한쪽 눈을 감고 손가락으로 브이 포즈를 취했다. 32기 옥순은 손가락으로 하트를 만들고 32기 광수의 얼굴을 두 손으로 감싸는 모습도 남겼으며 두 사람의 흑백 중심 옷차림이 짙은 붉은 배경과 선명한 대비를 이뤘다.이를 본 팬들은 "광수중 제일 멀쩡한 광수였음", "늘 응원합니다", "너무 예뻐", "화이팅", "너무 잘어울리잖아", "처음으로 응원하는 커플이 생겼어요" 등의 댓글을 달았다.한편 1986년생 옥순은 필라테스 자이로토닉 스튜디오를 운영한다. 광수는 1987년생으로 치과의사다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr