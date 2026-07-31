사진=청룡시리즈어워즈 영상 캡처

사진=청룡시리즈어워즈 영상 캡처

배우 김우빈이 시상식에서 신민아를 향한 '사랑꾼' 면모를 보여줬다.31일 인천 중구 파라다이스시티에서 '제5회 청룡시리즈어워즈'가 개최됐다. 방송인 전현무와 배우 윤아가 진행을 맡았고 KBS2에서 생중계, 치지직에서 온라인 생중계됐다.이날 배우 신민아는 대상 시상자로 무대에 올랐다. 객석에 후보로 참석한 남편 김우빈은 신민아의 모습을 보고 흐뭇한 표정을 지었다. 신민아는 "대상 시상을 하게 돼서 영광스럽게 생각한다. 저도 요즘 새로운 작품을 준비하고 있어서 이 자리가 유독 남다르게 느껴진다"며 디즈니+ '재혼황후'에 대한 간략한 소개를 했다.이후 그는 "누구나 카메라 앞에서는 완벽해 보이지만 뒤에서는 다시 무너지고 일어났을 거다. 그 과정을 견뎌낸 분들이 이 자리에 계신 것 같다. 대상은 한해 동안 시청자들의 마음을 가장 오래 붙잡은 분에게 주는 상인 것 같다"고 말했다. 그 동안 카메라는 지속적으로 김우빈의 얼굴을 잡았고 이에 전현무는 "한 분이 너무 뚫어지게 보고 있다"고 말해 웃음을 안겼다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr