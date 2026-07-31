배우 김고은이 '제5회 청룡시리즈어워즈'에 참석한 모습이다. / 사진=텐아시아 DB

배우 김고은이 대상을 수상했다. / 사진=청룡시리즈어워즈 영상 캡처

김고은이 '제5회 청룡시리즈어워즈' 대상의 주인공이 됐다.31일 인천 중구 파라다이스시티에서 '제5회 청룡시리즈어워즈'가 개최됐다. 방송인 전현무와 배우 윤아가 진행을 맡았고 KBS2에서 생중계, 치지직에서 온라인 생중계됐다.대상 시상자로는 배우 신민아가 무대에 올랐다. 우아한 블랙 드레스 차림으로 등장한 그는 "대상 시상을 하게 돼 영광이다. 저도 요즘 새로운 작품을 준비하고 있어 이 자리가 더욱 뜻깊게 느껴진다"며 차기작인 디즈니+ '재혼황후'를 짧게 소개한 뒤 대상 수상자를 호명했다.대상의 영예는 '은중과 상연'의 김고은에게 돌아갔다. 눈물을 쏟으며 무대에 오른 김고은은 "이 자리에 함께한 선후배들을 만나게 돼 영광이고 반갑다"고 말문을 열었다.이어 "최우수 작품상 후보를 보는데 제가 참여한 작품이 두 편이나 올라와 있어 너무 뿌듯했다"며 "'은중과 상연', '자백의 대가', '유미의 세포들'까지 열심히 일한 것을 인정받은 상이라고 생각하겠다"고 소감을 밝혔다.그러면서 동료 배우들에 대한 감사한 마음도 전했다. 그는 "좋은 선배들과 함께하며 많이 배우고 따라갈 수 있었다. 저도 언젠가는 그런 선배가 되고 싶다"며 함께 호흡한 박지현, 김재원, 박해수에게 감사 인사를 했다끝으로 김고은은 "작품을 하는 것이 한 번도 당연하다고 생각한 적이 없다. 매 작품마다 성실하고 절실한 마음으로 책임감을 갖고 임하려 노력하고 있다"며 "앞으로도 저라는 배우에게 계속해서 새로운 얼굴을 발견하고 호기심을 가져주실 수 있도록 열심히 하겠다. 더 많이 찾아주시고 기회를 달라"고 말했다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr