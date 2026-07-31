사진=청룡시리즈어워즈 영상 캡처

신혜선이 유력 후보였던 김고은, 박지현을 제치고 '제5회 청룡시리즈어워즈' 여우주연상을 수상했다.31일 인천 중구 파라다이스시티에서 '제5회 청룡시리즈어워즈'가 개최됐다. 방송인 전현무와 배우 윤아가 진행을 맡았고 KBS2에서 생중계, 치지직에서 온라인 생중계됐다.여우주연상 후보에는 고윤정(넷플릭스 '이 사랑 통역 되나요?'), 김고은(넷플릭스 '은중과 상연'), 박보영(디즈니+ '골드랜드'), 박지현(넷플릭스 '은중과 상연'), 신혜선(넷플릭스 '레이디 두아')이 올랐다.시상식 전부터 여우주연상 경쟁은 가장 치열한 부문으로 꼽혔다. 특히 화제작 '은중과 상연'과 '레이디 두아'의 활약 속에 김고은, 박지현, 신혜선의 삼파전이 예상됐고, 최종 수상의 영예는 신혜선에게 돌아갔다신혜선은 "전혀 예상하지 못했다. 앞서 박보경 선배가 '레이디 두아'로 상을 받아 그것만으로도 만족했는데 저까지 받게 돼 영광"이라고 소감을 밝혔다. 이어 "제가 연기한 사라 킴은 절대로 혼자 만들 수 없는 역할이었다"며 "제작진이 함께 고민하고 만들어준 작품이라 더욱 뜻깊고 기쁘다"고 공을 돌렸다. 그러면서 "앞으로도 더 좋은 연기를 보여드릴 수 있도록 노력하는 배우가 되겠다"고 각오를 전했다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr