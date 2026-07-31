사진=청룡시리즈어워즈 영상 캡처

박해수가 '제5회 청룡시리즈어워즈' 남우주연상을 거머쥐었다. 수상 소감에서는 다음 달 둘째 출산 소식을 전하며 현장의 축하를 받았다.31일 인천 중구 파라다이스시티에서 '제5회 청룡시리즈어워즈'가 개최됐다. 방송인 전현무와 배우 윤아가 진행을 맡았고 KBS2에서 생중계, 치지직에서 온라인 생중계됐다.남우주연상 후보에는 김선호(넷플릭스 '이 사랑 통역 되나요?'), 김우빈(넷플릭스 '다 이루어질지니'), 박지훈(티빙 '취사병 전설이 되다'), 박해수(ENA '허수아비'), 현빈(디즈니+ '메이드 인 코리아')이 올랐다.수상의 영예는 박해수에게로 돌아갔다. 박해수는 "작품을 하면서 더 성숙한 어른이 되고 싶다는 꿈이 생겼다"며 "깊고 무거운 소재를 꺼내주신 감독님과 작가님께 감사드린다. 그 진심이 시청자들에게도 닿은 것 같다"고 소감을 밝혔다.이어 "좋은 배우들과 함께 현장에서 작업할 수 있어 영광이었다"며 "피해자를 연기해 주신 배우분들과 뙤약볕에서도 옷도 갈아입지 못한 채 애써주신 스태프들에게도 감사드린다"고 말했다. 또한 "무엇보다 이희준에게 감사하다. 그가 없었다면 제 캐릭터도 입체적으로 완성되지 못했을 것"이라고 공을 돌렸다. 끝으로 박해수는 "다음 달이면 둘째가 태어난다"고 깜짝 발표했다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr