배우 이상이가 '제5회 청룡시리즈어워즈' 축하 무대를 꾸몄다.
31일 인천 중구 파라다이스시티에서 '제5회 청룡시리즈어워즈'가 개최됐다. 방송인 전현무와 배우 윤아가 진행을 맡았으며, KBS2와 치지직을 통해 생중계됐다.
이날 축하 공연에는 티빙 '취사병 전설이 되다' 속 보이그룹 '미각보이즈'가 무대에 올랐다. 미각보이즈는 배우 강하경, 이상준, 임지호, 강준규, 김문기로 구성된 5인조 그룹으로, 드라마 6회에서 황석호(이상이 분)가 강성재(박성훈 분)의 아란치니 주먹밥을 맛본 뒤 펼쳐진 상상 장면을 통해 처음 등장했다.
특히 이상이의 등장이 눈길을 끌었다. 그는 '취사병 전설이 되다'에 특별출연했지만 마지막 회까지 모습을 비추고 제작발표회에도 참석하며 '잠깐 나오는 특별출연이 아니라 특별해서 특별출연'이라는 반응을 얻은 바 있다.
이상이는 미각보이즈와 함께 무대에 올라 아이돌 못지않은 춤선을 뽐냈다. 그는 무대 내내 환한 미소로 공연을 소화하며 참석자들에게 웃음을 안겼다.
박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr
31일 인천 중구 파라다이스시티에서 '제5회 청룡시리즈어워즈'가 개최됐다. 방송인 전현무와 배우 윤아가 진행을 맡았으며, KBS2와 치지직을 통해 생중계됐다.
이날 축하 공연에는 티빙 '취사병 전설이 되다' 속 보이그룹 '미각보이즈'가 무대에 올랐다. 미각보이즈는 배우 강하경, 이상준, 임지호, 강준규, 김문기로 구성된 5인조 그룹으로, 드라마 6회에서 황석호(이상이 분)가 강성재(박성훈 분)의 아란치니 주먹밥을 맛본 뒤 펼쳐진 상상 장면을 통해 처음 등장했다.
특히 이상이의 등장이 눈길을 끌었다. 그는 '취사병 전설이 되다'에 특별출연했지만 마지막 회까지 모습을 비추고 제작발표회에도 참석하며 '잠깐 나오는 특별출연이 아니라 특별해서 특별출연'이라는 반응을 얻은 바 있다.
이상이는 미각보이즈와 함께 무대에 올라 아이돌 못지않은 춤선을 뽐냈다. 그는 무대 내내 환한 미소로 공연을 소화하며 참석자들에게 웃음을 안겼다.
박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr
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