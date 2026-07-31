사진=청룡시리즈어워즈 영상 캡처

배우 이상이가 '제5회 청룡시리즈어워즈' 축하 무대를 꾸몄다.31일 인천 중구 파라다이스시티에서 '제5회 청룡시리즈어워즈'가 개최됐다. 방송인 전현무와 배우 윤아가 진행을 맡았으며, KBS2와 치지직을 통해 생중계됐다.이날 축하 공연에는 티빙 '취사병 전설이 되다' 속 보이그룹 '미각보이즈'가 무대에 올랐다. 미각보이즈는 배우 강하경, 이상준, 임지호, 강준규, 김문기로 구성된 5인조 그룹으로, 드라마 6회에서 황석호(이상이 분)가 강성재(박성훈 분)의 아란치니 주먹밥을 맛본 뒤 펼쳐진 상상 장면을 통해 처음 등장했다.특히 이상이의 등장이 눈길을 끌었다. 그는 '취사병 전설이 되다'에 특별출연했지만 마지막 회까지 모습을 비추고 제작발표회에도 참석하며 '잠깐 나오는 특별출연이 아니라 특별해서 특별출연'이라는 반응을 얻은 바 있다.이상이는 미각보이즈와 함께 무대에 올라 아이돌 못지않은 춤선을 뽐냈다. 그는 무대 내내 환한 미소로 공연을 소화하며 참석자들에게 웃음을 안겼다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr