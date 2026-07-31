사진=MBN '전현무계획4'

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'전현무계획4' 배우 연정훈이 아내 한가인을 향한 솔직한 애정과 자녀들의 진로에 대한 생각을 허심탄회하게 털어놨다.31일 방송된 MBN·채널S 예능 '전현무계획4'에서는 배우 연정훈이 전현무, 곽튜브와 함께 인천 맛집을 찾아 다양한 이야기를 나눴다.이날 세 사람은 한가인이 학창 시절 자주 찾았던 단골 분식집 이야기를 꺼냈다. 연정훈은 "아내가 학교 다닐 때부터 다니던 떡볶이집이 있다"며 "예전 집 앞이라 주인 어르신이 학창 시절 모습도 다 기억하고 계신다"고 말했다.이를 들은 전현무는 "그때 한가인 인기가 얼마나 많았겠냐. 떡볶이집 앞에 남학생들이 다 보고 있었을 것"이라고 상상했고, 곽튜브도 "그게 바로 '말죽거리 잔혹사'"라며 거들었다.그러자 연정훈은 웃으며 "다행히 여고를 나와서"라고 말해 질투 섞인 농담을 던졌고, 스튜디오는 웃음바다가 됐다.이어 자녀들의 진로 이야기 도 이어졌다. 연정훈은 과거 배우였던 아버지 연규진이 자신의 연기 활동을 반대했던 일화를 소개하며 "실력만 있다고 되는 길이 아니라며 공부를 잘하는데 왜 배우를 하려고 하냐고 하셨다"고 회상했다.하지만 정작 자신의 자녀들이 배우의 길을 선택한다면 생각은 달랐다. 연정훈은 "배우를 해보고 싶다고 하면 말리지 않을 것 같다. 해보다가 안 돼도 그것도 좋은 재산이 될 수 있다고 생각한다"고 밝혔다.다만 부부의 생각은 조금 달랐다. 한가인 역시 같은 생각이냐는 질문에는 "아내는 좀 반대대한다"고 답해 눈길을 끌었다.연정훈과 한가인 부부는 교육에도 남다른 관심을 보여왔다. 첫째 딸은 상위 1% 영재 판정을, 둘째 아들도 영재 판정을 받아 화제를 모은 바 있다.한편 연정훈은 2005년 배우 한가인과 결혼해 슬하에 1남 1녀를 두고 있으며, 아버지 연규진에 이어 배우 가문을 이어가고 있다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr