사진=청룡시리즈어워즈 영상 캡처

사진=청룡시리즈어워즈 영상 캡처

주우재와 정이랑이 예능 부문 우수상의 주인공이 됐다. 올해 '청룡시리즈어워즈'는 예능인상을 최우수상과 우수상으로 나눠 시상했다.31일 인천 중구 파라다이스시티에서 '제5회 청룡시리즈어워즈'가 개최됐다. 방송인 전현무와 배우 윤아가 진행을 맡았고 KBS2에서 생중계, 치지직에서 온라인 생중계됐다.남자예능인상(최우수-우수) 후보에는 김원훈(쿠팡플레이 'SNL 코리아 시즌 8'), 신동엽(쿠팡플레이 'SNL 코리아 시즌 8'), 유재석(넷플릭스 '유재석 캠프'), 이광수(넷플릭스 '유재석 캠프'), 주우재(넷플릭스 '도라이버: 더 라이벌')가 올랐다.우수상을 받은 주우재는 "저는 우수상이 가장 좋다. 최우수도 아니고 신인도 아닌, 저에게는 최고의 상"이라고 너스레를 떨었다. 이어 "유재석 선배가 자주 전화를 주시는데 '싸가지가 없다'고 하신다"며 "그럴 때마다 스스로를 돌아보게 되고 덕분에 사고 안 치고 활동하는 것 같다. 앞으로도 열심히 하겠다"고 소감을 전했다.여자예능인상(최우수-우수) 후보는 김숙(넷플릭스 '도라이버: 더 라이벌'), 이수지(쿠팡플레이 'SNL 코리아 시즌 8'), 이은지(넷플릭스 '모태솔로지만 연애는 하고 싶어 시즌 1'), 정이랑(쿠팡플레이 '자매다방'), 지예은(넷플릭스 '유재석 캠프')이었다.정이랑은 "후보에 오른 다른 분들이 이 상을 받아야 한다고 생각했다"며 "앞으로 더 열심히 하라는 의미로 주신 상인 것 같다"고 말했다. 이어 "좋은 말씀을 해주시는 신동엽 선배님과 늘 응원해주는 이수지에게 감사하다"며 "모든 분께 웃음과 힐링을 전하는 사람이 되겠다"고 각오를 밝혔다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr