사진=청룡시리즈어워즈 영상 캡처

사진=청룡시리즈어워즈 영상 캡처

김원훈과 김숙이 예능 부문 최우수상을 받았다. 올해 '청룡시리즈어워즈'는 예능인상을 최우수상과 우수상으로 분리해 시상했다.31일 인천 중구 파라다이스시티에서 '제5회 청룡시리즈어워즈'가 개최됐다. 방송인 전현무와 배우 윤아가 진행을 맡았고 KBS2에서 생중계, 치지직에서 온라인 생중계됐다.남자예능인상(최우수-우수) 후보에는 김원훈(쿠팡플레이 'SNL 코리아 시즌 8'), 신동엽(쿠팡플레이 'SNL 코리아 시즌 8'), 유재석(넷플릭스 '유재석 캠프'), 이광수(넷플릭스 '유재석 캠프'), 주우재(넷플릭스 '도라이버: 더 라이벌')가 올랐다.김원훈은 "시상식에 오면 수상 소감보다 상을 못 받았을 때 어떤 리액션을 할지 항상 준비한다"고 말해 웃음을 자아냈다. 이어 "상을 못 받으면 청룡 관계자분들 이름을 데스노트에 적으려고 했는데, 상을 받았으니 살려드리겠다"고 너스레를 떨었다. 그러면서 "아무것도 없던 시절부터 함께 코미디를 시작한 숏박스 팀에게 감사하다. 부족한 저를 채워준 덕분에 이 상을 받을 수 있었다"고 공을 돌렸다.여자예능인상(최우수-우수) 후보는 김숙(넷플릭스 '도라이버: 더 라이벌'), 이수지(쿠팡플레이 'SNL 코리아 시즌 8'), 이은지(넷플릭스 '모태솔로지만 연애는 하고 싶어 시즌 1'), 정이랑(쿠팡플레이 '자매다방'), 지예은(넷플릭스 '유재석 캠프')이었다.김숙은 "오늘 연예인 구경하러 온 건데 상 줘서 감사하다. '도라이버' 녹화를 직전까지 하고 시상식에 온 거다. 또 다시 가서 녹화를 해야 한다"고 말했다. 이어 "얼마 전에 제가 집을 지었는데, 벌들이 와서 집을 짓고 갔다. 그게 큰 행운을 불러온다고 하던데 그래서 내가 상을 받았나 보다"고 웃었다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr