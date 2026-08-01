슬리피/ 사진=텐아시아 DB

사진=슬리피 유튜브

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래퍼 슬리피가 아내 결혼 후 일이 끊겼던 이유를 밝혔다.30일 유튜브 채널 '슬리피맞아요'에는 '"첫인상은 최악이었지만..." 슬리피를 새 사람으로 만든 아내의 러브스토리'라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 슬리피는 아내 김나현 씨와 기념일마다 찾는 호텔을 방문해 식사를 하며 결혼 이후의 삶을 돌아봤다. 제작진이 "두 분의 이야기를 궁금해하는 사람들이 많다"고 하자 슬리피는 "사실 많이 이야기하지 않았다"고 입을 열었다.이어 슬리피는 결혼 당시 쏟아졌던 방송 섭외 비화를 공개했다. 그는 "결혼한다고 했을 때 아내와 함께 출연해 달라는 프로그램이 열몇 개 정도 들어왔다"고 밝혔다.하지만 비연예인이었던 아내는 방송 출연이 부담스러웠다고 전했다. 김나현 씨는 "예능은 한 번도 해본 적이 없어서 부담스러웠다"고 솔직하게 말했다.슬리피는 "유명한 프로그램에서도 정말 많이 연락이 왔는데 아내가 다 거절했다"며 "그러고 나니까 저만 원하는 곳도 없어졌다. 일이 다 끊겼다"고 너스레를 떨어 웃음을 자아냈다.그는 "몇 년이 지나고 나서야 '동상이몽'을 처음 찍게 됐다"고 회상했고, 김나현 씨도 "정말 큰마음을 먹고 출연했다"고 당시를 떠올렸다.결혼 초반의 러브스토리도 공개됐다. 김나현 씨는 슬리피의 첫인상에 대해 "양아치 같았다"고 솔직하게 말해 웃음을 안겼다. 문신이 많고 자유분방한 이미지 때문에 선뜻 마음을 열지 못했다는 것.김나현 씨는 "사귀자는 말을 세 번이나 거절했다"며 "술을 마시고 왜 안 만나주냐고 욕하며 연락할 때는 더 싫었다"고 폭로했다. 이에 슬리피는 웃음을 터뜨리며 당시를 인정했다.그러나 시간이 지나면서 생각은 달라졌다고. 김나현 씨는 "계속 만나면서 사실은 정말 착한 사람이라는 걸 알게 됐다"며 "챙겨주고 싶은 마음이 컸다. 만나면서도 정말 잘해줬다"고 고백했다.슬리피는 "결혼 왜 했냐고 자주 물어보는데 가장 많이 듣는 대답이 '불쌍해서'"라며 농담을 던졌고, 김나현 씨는 "귀엽기도 했지만 챙겨주지 않으면 안 될 것 같았다"고 애정을 드러냈다.또한 김나현 씨는 결혼 전 가장 힘들었던 순간으로 슬리피의 음주 습관을 꼽았다. 그는 "연락이 안 되면 사진을 보내달라고 했다. 사진 속 간판 하나를 보고 서울 시내를 찾아다닌 적도 있다"며 "길바닥에 쓰러져 있던 남편을 발견했는데, 인대가 끊어져서 응급실에 데려간 적도 있다"고 떠올렸다.슬리피는 "주사는 고칠 수 없겠더라. 그래서 술을 끊기로 했다"고 밝혔다. 현재는 가족을 위해 금주를 이어가고 있다고 덧붙였다.한편 슬리피는 2022년 8세 연하의 김나현 씨와 결혼했으며 슬하에 1남 1녀를 두고 있다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr