사진=유튜브 '방가네'

사진=유튜브 '방가네'

사진=유튜브 '방가네'

사진=유튜브 '방가네'

사진=유튜브 '방가네'

사진=유튜브 '방가네'

사진=유튜브 '방가네'

사진=유튜브 '방가네'

사진=유튜브 '방가네'

배우 고은아가 공개 연애를 망설이는 뜻밖의 이유를 솔직하게 털어놨다.31일 유튜브 채널 '방가네'에는 '연예인 30년 활동한 누나가 공개연애를 안하는 이유ㅋㅋㅋㅋ실화냐..'라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 고은아는 "데뷔하고 나서 한 번도 공개 연애를 해본 적이 없다"며 연애와 관련된 고민을 조심스럽게 꺼냈다. 이를 들은 동생 미르는 "그렇게 따지면 나도 결혼할 때 공개한 거라 공개 연애를 한 적은 없다"고 말했다.고은아는 "그 시절에는 공개 연애 자체가 부담스러웠다"고 털어놓으며 과거 연예계 분위기를 떠올렸다. 이어 "지금은 공개 연애를 해도 괜찮다고 생각한다"고 말하면서도 쉽게 결정하지 못하는 이유를 고백했다.방효선은 "고은아가 과거 난다긴다하는 사람들 다 만났다"고 전 연인들을 언급했다. 미르 또한 "연예인 할 때 남자친구 보여줬는데, 그렇게 잘생긴 사람 처음 봤다"고 전해 궁금증을 자극했다."만약 갑자기 '남자친구가 생겼고 일상을 공개하겠다'고 하면 구독자가 떨어질 것 같은 거다"라며 예상치 못한 고민을 전한 고은아는 "혹시 나를 좋아하거나 마음에 품고 있던 사람들이 '남자친구가 생겼다'는 소식을 들으면 실망하거나 상처받지 않을까 하는 생각이 들더라"고 진지하게 말했다.고은아의 예상 밖 고민에 미르와 큰 누나는 웃음을 참지 못했다. 하지만 고은아는 "진짜 고민 상담이다. 나는 진지하다"며 "기사까지 나고 나를 좋아하는 분들이 그걸 보면 마음을 접어야 하는 거잖아. 괜히 내가 배신감을 주는 것 같다는 생각도 들었다"고 자신의 속마음을 털어놨다.이를 들은 미르는 "누나는 그 배신감을 평생 다 지켜줄 거냐"고 농담을 건넸고, 고은아는 "그런 뜻은 아니지만 그런 걱정이 든다"고 거듭 설명했다.방효선 역시 "야, 그냥 밝혀"라며 답답해했지만, 고은아는 "밝히고 안 밝히고가 중요한 게 아니다. 내 고민은 구독자가 떨어지거나 나를 좋아하는 사람들에게 상처를 줄까 봐 걱정되는 것"이라고 재차 강조했다.남매의 현실적인 대화는 웃음을 자아냈지만, 미르는 마지막에 의미심장한 한마디를 남겼다. 그는 "고은아 공개 연애는 커밍순"이라고 말했고, 고은아는 "커밍순이 아니라 고민 중"이라고 손사래를 쳤다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr