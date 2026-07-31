고윤정, 변우석, 유재석, 이수지가 제5회 청룡시리즈어워즈에서 인기상을 수상했다.
31일 인천 중구 파라다이스시티에서 '제5회 청룡시리즈어워즈'가 개최됐다. 방송인 전현무와 배우 윤아가 진행을 맡았고 KBS2에서 생중계, 치지직에서 온라인 생중계됐다.
고윤정은 "팬분들이 만들어주신 상이라고 생각한다. 앞으로 더 좋은 모습 보여드리겠다"고 소감을 밝혔다. 이어 변우석은 "팬분들의 노력과 시간, 사랑이 담긴 상으로 알고 있다. 이 상에 걸맞은 배우가 되겠다. '우체통' 너무 감사하다"고 감사 인사를 전했다. 유재석은 "제가 인기스타상을 받을지 몰랐다. 잠시 후 큰 상 한 번 기대해보겠다. 그러니 소감은 아끼겠다"고 너스레를 떨었다. 이수지 차분한 태도로 "인기상은 처음 받아본다. 앞으로 더 책임감을 갖고 활동하도록 하겠다"고 각오를 전했다.
한편 이수지는 최근 공무원 패러디 영상 속 '재선거' 장면으로 논란을 빚었다. 악성 민원에 시달리는 공무원을 그리는 과정에서 "재선거"라는 외침이 등장했고, 정당한 시위를 악성 민원처럼 묘사한 것 아니냐는 비판이 이어졌다. 결국 이수지는 해당 장면에 대해 사과했다.
박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr
31일 인천 중구 파라다이스시티에서 '제5회 청룡시리즈어워즈'가 개최됐다. 방송인 전현무와 배우 윤아가 진행을 맡았고 KBS2에서 생중계, 치지직에서 온라인 생중계됐다.
고윤정은 "팬분들이 만들어주신 상이라고 생각한다. 앞으로 더 좋은 모습 보여드리겠다"고 소감을 밝혔다. 이어 변우석은 "팬분들의 노력과 시간, 사랑이 담긴 상으로 알고 있다. 이 상에 걸맞은 배우가 되겠다. '우체통' 너무 감사하다"고 감사 인사를 전했다. 유재석은 "제가 인기스타상을 받을지 몰랐다. 잠시 후 큰 상 한 번 기대해보겠다. 그러니 소감은 아끼겠다"고 너스레를 떨었다. 이수지 차분한 태도로 "인기상은 처음 받아본다. 앞으로 더 책임감을 갖고 활동하도록 하겠다"고 각오를 전했다.
한편 이수지는 최근 공무원 패러디 영상 속 '재선거' 장면으로 논란을 빚었다. 악성 민원에 시달리는 공무원을 그리는 과정에서 "재선거"라는 외침이 등장했고, 정당한 시위를 악성 민원처럼 묘사한 것 아니냐는 비판이 이어졌다. 결국 이수지는 해당 장면에 대해 사과했다.
박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr
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