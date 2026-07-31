이수지가 인기상을 받았다. / 사진=텐아시아 DB

사진=제5회 청룡시리즈어워즈 영상 캡처

고윤정, 변우석, 유재석, 이수지가 제5회 청룡시리즈어워즈에서 인기상을 수상했다.31일 인천 중구 파라다이스시티에서 '제5회 청룡시리즈어워즈'가 개최됐다. 방송인 전현무와 배우 윤아가 진행을 맡았고 KBS2에서 생중계, 치지직에서 온라인 생중계됐다.고윤정은 "팬분들이 만들어주신 상이라고 생각한다. 앞으로 더 좋은 모습 보여드리겠다"고 소감을 밝혔다. 이어 변우석은 "팬분들의 노력과 시간, 사랑이 담긴 상으로 알고 있다. 이 상에 걸맞은 배우가 되겠다. '우체통' 너무 감사하다"고 감사 인사를 전했다.유재석은 "제가 인기스타상을 받을지 몰랐다. 잠시 후 큰 상 한 번 기대해보겠다. 그러니 소감은 아끼겠다"고 너스레를 떨었다. 이수지 차분한 태도로 "인기상은 처음 받아본다. 앞으로 더 책임감을 갖고 활동하도록 하겠다"고 각오를 전했다.한편 이수지는 최근 공무원 패러디 영상 속 '재선거' 장면으로 논란을 빚었다. 악성 민원에 시달리는 공무원을 그리는 과정에서 "재선거"라는 외침이 등장했고, 정당한 시위를 악성 민원처럼 묘사한 것 아니냐는 비판이 이어졌다. 결국 이수지는 해당 장면에 대해 사과했다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr