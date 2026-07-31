이미지 크게보기 사진 = 텐아시아DB / 신지효 씨 SNS

이미지 크게보기 사진 = 성시경 유튜브 채널

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방송인 신동엽이 서울대학교에 합격한 딸을 키우며 중요하게 생각한 교육관을 공개했다.31일 성시경의 유튜브 채널에는 신동엽이 게스트로 출연해 중식당에서 이야기를 나누는 영상이 공개됐다.이날 신동엽은 다양한 주제의 대화를 이어가던 중 자녀 교육에 대한 자신만의 생각을 밝혔다.신동엽은 두 자녀에게 특별히 강조하는 부분이 있다며 “우리 아들, 딸에게 비교적 자주 이야기하는 게 있다”고 운을 뗐다.이어 “난 터치도 안 하고 잔소리도 안 한다”고 털어놨다.대신 강조하는 것은 따로 있었다. 신동엽은 ‘인사는 잘하고 다녀라’라고 한다”고 말했다.그러면서 신동엽은 인사를 중요하게 생각하는 이유도 설명했다.그는 “우리 빌라에 경비 아저씨가 반갑게 인사해 주시면 ‘안녕하세요’ 해야 한다”며 “가족끼리도 그렇고 인사가 중요하다”고 강조했다.또 “점점 인사 안 하는 사람이 많아지면서 나중에 나이 들어서도 인사를 잘하면 희소성이 있다” 고 덧붙였다.이어 “요즘 다들 인사 안 하는데 쟤네들은 왜 하지 싶다”고 자신의 생각을 전했다.신동엽은 “인사를 잘하면 비슷한 조건일 때도 마음이 쏠리고, 결정적인 순간에는 ‘쟤랑 일하고 싶다’는 생각이 든다”며 사람을 대하는 태도의 중요성을 강조했다.한편 신동엽은 2006년 MBC 예능국 PD 출신 선혜윤과 결혼했으며, 슬하에 딸 신지효 양과 아들 신규완 군을 두고 있다.신동엽의 딸 신지효 씨는 선화예술고등학교에서 발레를 전공했고, 서울대학교와 한국예술종합학교에 최종 합격했다는 소식이 알려지면서 화제를 모았다. 그는 두 학교 중 서울대학교 사범대학 체육교육과를 최종 선택했다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr