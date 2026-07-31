사진=청룡시리즈어워즈 영상 캡처

사진=청룡시리즈어워즈 영상 캡처

사진=청룡시리즈어워즈 영상 캡처

윤경호와 박보경이 드라마 부문 조연상을 수상했다.31일 인천 중구 파라다이스시티에서 '제5회 청룡시리즈어워즈'가 개최됐다. 방송인 전현무와 배우 윤아가 진행을 맡았고 KBS2에서 생중계, 치지직에서 온라인 생중계됐다.남우조연상 후보는 윤경호(티빙 '취사병 전설이 되다'), 이광수(디즈니+ '골드랜드'), 이상이(티빙 '취사병 전설이 되다'), 정문성(ENA '허수아비'), 진선규(넷플릭스 '애마')였다.윤경호는 수상 소감을 말하기도 전에 눈물을 흘렸다. 그는 "이 자리에 있는 것만으로도 감사한데 상까지 받아 믿기지 않는다"며 시청자와 동료 배우, 제작진에게 공을 돌렸다. 이어 "'취사병' 팀이 받은 상이라고 생각하겠다. 길게 오래 함께하는 배우가 되고 싶다"고 밝혔다. '투머치토커'로 유명한 그는 이후 "말을 아끼겠다"는 농담으로 웃음을 안겼다.여우조연상 후보에는 곽선영(ENA '허수아비'), 문정희(디즈니+ '골드랜드'), 박보경(넷플릭스 '레이디 두아'), 서은수(디즈니+ '메이드 인 코리아'), 임수정(디즈니+ '파인: 촌뜨기들')이 올랐다.박보경은 무대에 오르면서 남편 진선규와 포옹을 나눴고, 카메라에는 눈물을 흘리는 진선규의 모습이 포착됐다. 수상에 나선 박보경은 "처음이자 마지막일 것 같아 현장을 눈에 담으려 했는데 수상까지 하게 돼 감사하다"며 "경력 단절 이후에도 믿어준 소속사와 응원해준 어머니께 감사하다"고 말했다. 이어 "저보다 더 놀라고 울고 있는 남편 진선규 씨, 이제 같은 모양의 트로피가 생겼다. 여보, 오늘부터 1일이다"고 말해 웃음을 자아냈다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr