사진 = 유튜브 채널 '개과천선 서인영'
사진 = 유튜브 채널 '개과천선 서인영'
가수 서인영이 몰라보게 달라진 비주얼로 한 달 만에 4kg 감량 비결을 언급했다.

31일 유튜브 채널 '개과천선 서인영'에는 "한달만에 -4kg 뺀 서인영 다이어트 식단 최초 공개"라는 제목의 짧은 영상이 게재됐다.

특히 서인영은 잘록하게 들어간 허리라인과 한층 슬림해진 몸매로 시선을 끌었다.

서인영은 '워터밤' 무대를 모니터링하며 "선미, 비비 난리도 아니더라. 속옷을 보여주려고 벗는데 난 필요 없다. 그냥 나가면 된다"라며 자신감 넘치는 입담을 뽐냈다.
사진 = 유튜브 채널 '개과천선 서인영'
사진 = 유튜브 채널 '개과천선 서인영'
이에 제작진이 "속옷만 입고 추냐. 뱃살 괜찮냐"라고 묻자, 서인영은 "나 뱃살 없다"며 자리에서 직접 일어나 잘록한 허리라인을 공개했다.

이어 "46kg 되는 것 같다"며 현재 몸 상태를 전한 그는 "팔뚝 살은 지방흡입이긴 한데, 정말 나 계란이랑 단백질만 먹는다. 한 달 정도 됐다"라고 밝혀 철저한 식단 관리 중인 근황도 전했다.

또 자신의 '입터짐 방지' 비법으로 두유를 꼽기도 했다. 서인영은 "입 터질 때마다 집어넣는다. 두유가 포만감이 커서 폭식 방지에 좋다"며 만족감을 드러냈다.
사진 = 유튜브 채널 '개과천선 서인영'
사진 = 유튜브 채널 '개과천선 서인영'
무대를 앞둔 자신감도 숨기지 않았다. 그는 "권은비, 비비 비켜라. 서인영이 간다"라고 너스레를 떨어 웃음을 안겼다.

앞서 서인영은 '워터밤' 무대를 위해 아낌없는 자기 관리를 이어오고 있다고 밝힌 바 있다.

그는 얼굴 레이저 시술은 물론 팔뚝 지방흡입까지 받았다고 솔직하게 고백하며 화제를 모았다.

당시 서인영은 "이렇게 노력한 게 처음이다. 일단 얼굴 레이저도 받았고 팔뚝 지방흡입도 했다. 얼굴 시술 (부작용 때문에) 표정이 잘 안된다"라고 솔직하게 털어놨다.

조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr

ADVERTISEMENT

© 텐아시아, 무단전재 및 재배포 금지