이미지 크게보기 사진 = 유튜브 채널 '개과천선 서인영'

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가수 서인영이 몰라보게 달라진 비주얼로 한 달 만에 4kg 감량 비결을 언급했다.31일 유튜브 채널 '개과천선 서인영'에는 "한달만에 -4kg 뺀 서인영 다이어트 식단 최초 공개"라는 제목의 짧은 영상이 게재됐다.특히 서인영은 잘록하게 들어간 허리라인과 한층 슬림해진 몸매로 시선을 끌었다.서인영은 '워터밤' 무대를 모니터링하며 "선미, 비비 난리도 아니더라. 속옷을 보여주려고 벗는데 난 필요 없다. 그냥 나가면 된다"라며 자신감 넘치는 입담을 뽐냈다.이에 제작진이 "속옷만 입고 추냐. 뱃살 괜찮냐"라고 묻자, 서인영은 "나 뱃살 없다"며 자리에서 직접 일어나 잘록한 허리라인을 공개했다.이어 "46kg 되는 것 같다"며 현재 몸 상태를 전한 그는 "팔뚝 살은 지방흡입이긴 한데, 정말 나 계란이랑 단백질만 먹는다. 한 달 정도 됐다"라고 밝혀 철저한 식단 관리 중인 근황도 전했다.또 자신의 '입터짐 방지' 비법으로 두유를 꼽기도 했다. 서인영은 "입 터질 때마다 집어넣는다. 두유가 포만감이 커서 폭식 방지에 좋다"며 만족감을 드러냈다.무대를 앞둔 자신감도 숨기지 않았다. 그는 "권은비, 비비 비켜라. 서인영이 간다"라고 너스레를 떨어 웃음을 안겼다.앞서 서인영은 '워터밤' 무대를 위해 아낌없는 자기 관리를 이어오고 있다고 밝힌 바 있다.그는 얼굴 레이저 시술은 물론 팔뚝 지방흡입까지 받았다고 솔직하게 고백하며 화제를 모았다.당시 서인영은 "이렇게 노력한 게 처음이다. 일단 얼굴 레이저도 받았고 팔뚝 지방흡입도 했다. 얼굴 시술 (부작용 때문에) 표정이 잘 안된다"라고 솔직하게 털어놨다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr