이미지 크게보기 사진 = 유튜브 채널 ‘션과 함께’

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가수 별이 결혼 전 하하의 어머니와 독대를 했던 사연을 털어놨다.31일 ‘션과 함께’ 채널에는 하하와 별이 출연한 영상이 공개됐다.결혼 당시 시어머니의 반응을 묻는 질문에 하하는 “완전 좋아하셨다”라고 말했다.하지만 별은 “아버지가 보자마자 좋아하셨고, 어머니는 저랑 독대를 하셨다. 남편은 없었다. 안 나온다고했다 ”라고 떠올렸다.이어 별은 “당시에 ‘하하가 쫓아다녔다’, ‘술 먹고 결혼해달라고 했다’ 이런 기사가 나와서 당황하셨던 것 같다”라고 당시를 떠올렸다.“어머니는 ‘우리 아들이 혼자 좋아하나’ 생각하셨다고 하더라. 그래서 처음 본 날에 저를 보고 속상하셨다고 했다고 시누이가 알려줬다. 시누이는 완전 제 편이었다 ”라고 털어놨다.별은 이후 시어머니에게 진심을 전하며 가까워졌다고 밝혔다. 그는 “오빠 같은 아들을 낳아주셔서 감사하다고 했다. 제가 축복 받았다라고 말했다”라며 “그때부터 마음이 놓이신 것 같다”라고 덧붙였다.특히 별은 “시어머니의 ‘시’ 자를 빼고 그냥 엄마라고 부르라고 하셨다”라며 “시어머니라고 불러본 적 없다”라며 특별한 고부 관계를 자랑했다.또한 “금은 정말 대화를 제일 많이 하고, 무슨 일이 있으면 제일 먼저 얘기해 주신다. 저를 많이 의지하신다”라고 각별한 관계를 전했다.이어 최근에는 시아버지에게도 “아빠”라는 호칭을 쓰게 된 사연을 공개하며 훈훈함을 더했다.한편 하하와 별은 2012년 결혼해 슬하에 2남 1녀를 두고 있다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr