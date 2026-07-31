배우 황정민이 사생활 의혹에 휘말렸다. / 사진=텐아시아DB

배우 황정민과 관련한 사생활 의혹이 제기된 가운데, 두 번째 입장문을 냈다. 황정민 측은 온라인에서 언급되고 있는 일반 팬을 향한 무분별한 비방과 추측을 멈춰달라고 호소했다.소속사 샘컴퍼니는 31일 공식 입장문을 통해 "최근 배우 황정민과 무관한 일반 팬분을 향해 온라인상에서 무분별한 비방과 욕설, 추측성 댓글이 유포되고 있는 정황을 확인했다"고 밝혔다. 이어 "현재 관련 사항은 법적 절차가 진행 중이며, 확인되지 않은 대상을 향한 억측과 인신공격은 무고한 개인에게 큰 상처가 된다"고 강조했다.특히 온라인에서 언급되는 인물에 대해 사실관계를 바로잡았다. 소속사는 "현재 온라인상에서 언급되고 있는 분은 배우 황정민 씨의 순수한 팬일 뿐, 일각에서 제기되는 스토커가 아니다"라고 밝혔다. 그러면서 "사실 확인 없는 비난과 추측성 댓글 작성을 즉시 멈춰 주시기를 간곡히 부탁드린다"며 "당사는 무고한 피해자가 발생하지 않도록 상황을 면밀히 모니터링할 것이며, 지속적인 악의적 비방과 명예훼손 행위에 대해서는 법적 대응을 포함해 단호하게 대처할 것"이라고 덧붙였다.한편 황정민 측은 A씨를 스토킹 범죄 피의자로 지목하며 형사 고소를 진행했고, 법원은 접근금지 잠정조치를 내린 데 이어 스토킹 혐의를 인정해 벌금 300만원의 약식명령을 내렸다고 밝힌 바 있다. 반면 A씨는 SNS를 통해 황정민 측과 관련 보도 내용을 잇달아 반박하며 진실공방을 이어가고 있다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr