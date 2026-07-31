'보이즈 플래닛' 우승자 출신 장하오가 속한 그룹 앤더블이 데뷔 후 첫 자체 콘텐츠를 선보인다./사진=텐아시아DB

'보이즈 플래닛' 우승자 출신 장하오가 속한 그룹 앤더블이 데뷔 후 첫 자체 콘텐츠를 선보인다./사진제공=YH엔터테인먼트

'보이즈 플래닛' 우승자 출신 장하오가 속한 그룹 앤더블이 데뷔 후 첫 자체 콘텐츠를 선보인다. 재데뷔 이후 첫 예능형 콘텐츠를 통해 팬들과 새로운 매력을 보여줄 예정이다.앤더블(장하오, 유승언, 리키, 김규빈, 한유진)은 지난 29일 공식 유튜브 채널을 통해 자체 콘텐츠 'D2BLE CLICK'(더블 클릭) 티저를 공개했다.'D2BLE CLICK'은 앤더블이 데뷔 후 처음 선보이는 예능형 자체 콘텐츠다. 오는 8월 5일 첫 에피소드를 시작으로 매주 수요일 오후 9시 순차 공개된다.티저에는 'D2BLE CLICK 제1회 임시 총회'에 나선 멤버들의 모습이 담겼다. 다섯 멤버는 다양한 콘셉트의 미션에 도전하며 무인도 생존 미션부터 좀비 바이러스가 퍼진 병원 탈출까지 극한의 상황을 헤쳐 나간다. 실제 상황을 연상시키는 스케일 속에서 앤더블은 팀워크와 순발력을 앞세워 각종 미션을 수행하며 색다른 재미를 예고했다.리더 장하오는 국내 아이돌 오디션 프로그램 최초의 외국인 우승자다. 그는 2023년 방송된 엠넷 '보이즈 플래닛'에서 최종 1위를 차지하며 데뷔했고, 3년간 활동한 뒤 올해 3월 웨이크원과 재계약하지 않고 원소속사로 복귀했다. 이후 지난 5월 5인조 그룹 앤더블로 재데뷔했다. 앤더블은 데뷔 앨범 초동 판매량 73만 장을 기록하며 높은 글로벌 인기를 입증했다.앤더블의 첫 자체 콘텐츠 'D2BLE CLICK' 첫 번째 에피소드는 오는 5일 오후 9시 공식 유튜브 채널을 통해 공개된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr