워터밤 무대 퍼포먼스로 화제를 모은 가수 비비가 '구해줘! 홈즈'에서 용산 집 임장에 나선다./사진=텐아시아DB

워터밤 무대 퍼포먼스로 화제를 모은 가수 비비가 '구해줘! 홈즈'에서 용산 집 임장에 나선다./사진제공=MBC

워터밤 무대 퍼포먼스로 화제를 모은 가수 비비가 '구해줘! 홈즈'에서 용산 집 임장에 나선다.30일 방송되는 MBC '구해줘! 홈즈'에서는 서울로 상경한 사람들의 집을 찾아가는 '상경러 임장' 특집이 펼쳐진다.이날 방송에는 창원 출신 비비와 양평 출신 김대호, 주우재가 출연해 상경인의 시선으로 집을 둘러보고 각자의 서울살이 경험을 전한다.세 사람은 첫 자취 시절을 떠올린다. 비비는 상경 당시 이불 두 장과 치약, 옷가지, 신발 두 켤레만 챙겨 서울 생활을 시작했다고 고백한다. 이후 그의 집을 찾은 소속사 대표 타이거 JK와 윤미래 부부가 휑한 살림을 보고 몰래 침대와 러그를 마련해줬던 일화도 공개한다. 주우재는 첫 자취를 시작했을 당시를 회상하며 "2G폰 시절이라 할 수 있는 게 없었다"고 말한다. 이어 낯선 동네에서 길을 잃지 않기 위해 '3보 전진, 1보 후퇴'를 반복하며 주변 지리를 익혔다고 덧붙여 웃음을 자아낸다.세 사람은 서울 용산구 이태원동에 사는 서울살이 12년 차 상경러의 집을 찾는다. 반지하처럼 보이는 입구를 지나 집 안으로 들어서자 예상과 달리 탁 트인 해방촌 시티뷰가 펼쳐진다. 비비는 "저는 물 뷰보다 이런 건물이나 나무 뷰가 좋다", "이사 언제 가시지?"라며 집에 관심을 보인다.김대호는 테라스에 마련된 흙길을 보자 양말을 벗고 맨발로 임장에 나서고, 세 사람은 비비의 신곡 'BUMPA' 챌린지까지 함께하며 분위기를 이어간다. 앞서 비비는 최근 워터밤 무대에서 점프슈트를 벗는 퍼포먼스를 선보여 일각에서 선정성 논란을 두고 갑론을박이 일었다.비비가 눈여겨본 집의 주인도 모습을 공개한다. 감각적인 소품과 개성 있는 인테리어를 꾸민 주인공은 제주도에서 상경해 현재 악뮤(AKMU) 이찬혁과 함께 일하는 유명 브랜드 대표다. 예상 밖의 정체에 세 사람은 놀라움을 감추지 못하고, 이어 제주도 사투리 교실까지 이어지며 웃음을 더한다.'구해줘! 홈즈' 상경러 임장 편은 30일 오후 10시 방송된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr