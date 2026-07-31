방탄소년단 진이 행사에 참석해 미소 짓고 있다. / 사진=텐아시아DB

그룹 방탄소년단(BTS) 진이 보유했던 서울 용산구 한남동 고급 주거단지 한남더힐 3채 가운데 1채를 매도해 80억 원이 넘는 시세 차익을 거뒀다.31일 법원 등기부등본에 따르면 진은 지난 4월 6일 서울 용산구 한남동 소재의 한남더힐 전용면적 233㎡ 한 채를 127억 원에 매도했다. 지난 27일 매수자로부터 잔금을 받고 소유권 이전을 마쳤다.진은 2019년 7월 해당 주택을 44억9000만 원에 매입했다. 당시 별도의 근저당권이 설정되지 않아 전액 현금으로 매입한 것으로 추정된다. 진은 이번 매도를 통해 약 7년 만에 82억 1000만 원의 시세 차익을 얻게 됐다. 특히 이번 거래는 다주택자 양도소득세 중과가 재개되기 직전 매매계약이 체결된 것으로 알려져 눈길을 끈다.진은 이번 매도 전까지 한남더힐 3채를 보유하고 있었다. 남은 주택은 2019년 11월 전용면적 206㎡를 42억7000만 원에 매입한 물건과, 지난해 3월 전용면적 243.201㎡ 복층 구조 펜트하우스를 175억 원에 사들인 물건이다. 당시 175억 원은 한남더힐 최고 거래가(신고가)로 기록됐다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr