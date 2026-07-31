배우 소지섭이 '김부장'에서 활약했다. / 사진=텐아시아 DB

이승영 감독이 소지섭의 '금 선물' 미담에 대해 이야기했다. / 사진 제공=SBS

'김부장' 이승영 감독이 소지섭의 '1억 금 선물'에 대해 언급했다.지난 30일 서울 삼청동의 한 카페에서 SBS 금토드라마 '김부장'을 연출한 이승영 감독을 만났다.'김부장'은 평범한 아빠였던 김부장(소지섭 분)이 하나뿐인 딸을 되찾기 위해 싸우는 액션 드라마다. 통쾌한 사이다 액션과 애틋한 부성애로 시청자들의 사랑을 받으며 최고 시청률 23.1%를 기록, 신드롬급 인기를 누렸다.소지섭은 최근 '김부장'의 출연진과 제작진 등 300여 명 전원에게 사비 약 1억 원을 들여 순금을 선물한 미담으로 훈훈함을 안겼다. 특히 금을 선물한 케이스 내부에는 "이번 작품을 함께하며 큰 감동과 행복을 느꼈다. 언제나 묵묵히 각자의 자리에서 김부장을 빛내준 여러분들께 감사드린다. 김부장 소지섭 드림"이라는 문구가 각인돼 눈길을 끌었다.이에 대해 이 감독은 "사실 소지섭 배우는 금 이야기가 알려지는 걸 별로 안 좋아하신다. 선물도 좋지만 그 안에 담긴 진심을 알아주셨으면 좋겠다"며 "물론 저도 금은 잘 간직하고 있다"고 웃었다. 그러면서 '김부장' 촬영 현장에서 소지섭과 나눈 이야기를 털어놨다.그는 "한밤중에 비 오는 장면을 촬영한 적이 있는데 바닥이 얼면 스태프들이 염화칼슘을 뿌리고 치우는 일을 반복했다. 그런데 누구 하나 인상을 쓰지 않고 묵묵히 자기 일을 하더라"고 회상했다. 이어 "소지섭 배우와 그 모습을 함께 보며 '이런 프로페셔널한 팀의 일원이라는 게 벅차다'는 이야기를 나눈 적이 있다"며 "금과 함께 전한 문구에도 그때의 감정이 담긴 것 같다"고 덧붙였다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr