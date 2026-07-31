가수 겸 작곡가 윤종신이 무명 시절을 함께 보낸 절친들과 재회한 근황을 공개했다./ 사진=윤종시 SNS

가수 겸 작곡가 윤종신이 무명 시절을 함께 보낸 절친들과 재회한 근황을 공개했다.윤종신은 31일 자신의 SNS에 "2000년 초반 장항준, 김은희 부부의 방화동·대방동 집을 아지트로 했던 가난하지만 행복했던 당시 멤버들 다시 모임"이라는 글과 함께 사진을 게재했다. 이어 "당시 궁핍했던 에피소드가 이렇게 즐거운 안줏거리가 되는 날이 오다니"라며 "이날 장 감독은 26년 치 술값을 계산하고 26년 후에 보자고 했다"고 유쾌한 후일담을 전했다.공개된 사진에는 윤종신을 비롯해 장항준 감독과 김은희 작가 부부, 웹툰 작가 겸 방송인 김풍, 영화 제작자 장원석 대표 등이 한자리에 모여 환한 미소를 짓고 있는 모습이 담겼다. 서로 어깨동무를 한 채 변함없는 우정을 자랑해 눈길을 끌었다.이들의 인연은 지난 6월 방송된 KBS2 '옥탑방의 문제아들'을 통해서도 공개된 바 있다. 당시 윤종신은 2000년대 초 장항준 감독 부부의 집을 아지트 삼아 장현성, 김풍, 장원석 대표 등과 함께 시간을 보냈던 시절을 회상했다. 윤종신은 "그때는 내가 술과 안주를 사 들고 산타클로스처럼 나눠줬다"며 "지금 생각해 보면 다들 각자의 분야에서 잘됐다"고 말했다.한편 장항준 감독은 올해 영화 '왕과 사는 남자'로 약 1700만 관객을 동원하며 흥행 감독 반열에 올랐다. 이후 G마켓 캠페인과 KB국민은행, 모바일 게임 '열혈강호: 넥스트' 등 잇달아 광고 모델로 발탁되는 등 제2의 전성기를 누리고 있다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr