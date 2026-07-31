다운증후군 작가이자 배우로 활동 중인 서은혜(개명 전 정은혜)가 남편 조영남과의 이혼설을 직접 부인했다./ 사진=서은혜 SNS

다운증후군 작가이자 배우로 활동 중인 서은혜(개명 전 정은혜)가 남편 조영남과의 이혼설을 직접 부인했다./ 사진=서은혜 SNS

다운증후군 작가이자 배우로 활동 중인 서은혜(개명 전 정은혜)가 남편 조영남과의 이혼설을 직접 부인했다./ 사진=서은혜 SNS

다운증후군 작가이자 배우로 활동 중인 서은혜(개명 전 정은혜)가 남편 조영남과의 이혼설을 직접 부인했다.서은혜는 31일 유튜브 채널 커뮤니티를 통해 "저흰 잘 살고 있어요"라며 최근 온라인에서 확산된 이혼설에 대해 입장을 밝혔다.그는 "항간에 저희 부부가 이혼했다는 가짜 뉴스, 영상물이 퍼지고 있는 것 같은데 저희는 어느 때보다 사랑하고 즐겁게 일하고 있다"고 말했다. 이어 "요즘은 휴가철이라 전국에서 많은 손님들이 저희 카페를 방문해 주고 계신다. 며칠 전에는 양미경 배우님과도 포옹했다"고 근황을 전했다.그러면서 "저희 부부는 특별한 일이 없는 한 늘 카페에서 손님을 기다리고, 주문받은 그림을 그리고, 틈만 나면 꽁냥꽁냥하고 있다"고 덧붙였다. 함께 공개된 사진에는 서로를 다정하게 끌어안고 손을 맞잡은 두 사람의 모습이 담겨 눈길을 끌었다.서은혜는 다운증후군을 극복하고 캐리커처 작가와 화가, 배우로 활동 중이다. tvN 드라마 '우리들의 블루스'에서 한지민의 쌍둥이 언니 영희 역으로 출연해 많은 사랑을 받았다.서은혜와 조영남은 발달장애인을 위한 일자리에서 인연을 맺어 지난해 5월 결혼했다. 이후 SBS '동상이몽2-너는 내 운명'을 통해 신혼 생활과 함께 카페를 운영하는 일상을 공개하며 화제를 모았다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr