싸이 / 사진=텐아시아 DB

가수 싸이가 자신의 대표 공연 '흠뻑쇼'를 향한 악성 댓글에 직접 응수했다.싸이는 지난 30일 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 '싸이 흠뻑쇼 서머스웨그 2026' 준비 과정을 담은 영상을 올렸다.게시물을 본 한 누리꾼은 "맨날 같은 노래에 가사 반이 '뛰어'인데 안 지겹냐. 왜 가는지 모르겠다"라는 댓글을 남겼다. 이 누리꾼은 욕설을 섞어 공연을 비난했다.싸이는 해당 댓글을 상단에 고정한 뒤 "와보시면 아실 거다"라고 직접 답글을 달아 응수했다.싸이는 현재 '싸이 흠뻑쇼 서머스웨그 2026'을 진행 중이다. 올해 투어는 지난 6월 27일 의정부종합운동장에서 막을 올렸으며, 전국 9개 도시에서 총 14회 규모로 열린다.2011년 시작된 '흠뻑쇼'는 대형 워터 캐논과 싸이의 히트곡, 화려한 퍼포먼스, 게스트 무대를 결합한 싸이의 여름 대표 브랜드 공연으로 자리 잡았다.'흠뻑쇼'를 두고는 매년 물 낭비·잔디 훼손 논란이 불거졌다. 더불어 매년 비슷한 선곡과 연출이 반복된다는 지적과, 익숙한 히트곡을 함께 부르고 물을 맞으며 즐기는 경험 자체가 공연의 정체성이라는 평가가 꾸준히 엇갈려 왔다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr