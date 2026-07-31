배우 황정민을 둘러싼 사생활 의혹이 진실공방으로 번지고 있다. / 사진=텐아시아 DB

배우 황정민이 사생활 의혹 속에서도 '호프' 홍보를 이어간다. 지난 29일 진행된 무대인사에서 황정민은 네 번째 손가락에 반지를 낀 채 행사에 참석해 관객들에게 팬서비스를 하고 밝은 얼굴을 보여줬다.31일 '호프' 측은 오는 8월 8일과 9일 진행되는 개봉 4주차 무대인사 일정을 공개했다. 앞서 공개된 8월 7일 일정까지 포함해 나홍진 감독과 배우 황정민, 조인성, 정호연, 음문석이 무대인사에 참석할 예정이다.공개된 일정에 따르면 8일에는 메가박스 대전현대아울렛, 메가박스 대전신세계 아트앤사이언스, 롯데시네마 대전(백화점), CGV 대전, CGV 대전터미널을 찾는다. 이어 9일에는 메가박스 송도(트리플스트리트), CGV 인천, CGV 소풍, 롯데시네마 김포공항, CGV 여의도에서 관객들과 만난다.황정민은 최근 자신과 사적인 관계였다고 주장하는 A씨와 진실공방을 벌이고 있다. A씨는 통화 녹음과 메시지 등을 공개하며 사생활 의혹을 제기했고, 황정민 측은 A씨를 지속적으로 괴롭혀온 스토킹 범죄 피의자라고 반박했다.소속사 샘컴퍼니는 "황정민이 형사 고소를 진행했고, 법원은 피의자에게 접근금지 등 잠정조치를 내렸다"며 "스토킹 혐의를 인정해 벌금 300만원의 약식명령도 내려졌다"고 밝혔다. A씨는 이후에도 사회관계망서비스(SNS)를 통해 관련 주장과 반박을 이어가고 있다.논란이 이어지는 상황에서도 '호프' 측은 홍보 일정을 예정대로 소화하고 있다. 황정민은 개봉 첫 주부터 4주차까지 나홍진 감독과 조인성, 정호연, 음문석 등과 함께 무대인사에 참석하며 관객들과의 만남을 이어갈 예정이다.한편 '호프'는 비무장지대 호포항 출장소장 범석이 호랑이 출몰 소식을 접한 뒤 믿기 어려운 사건을 마주하게 되는 이야기를 그린 나홍진 감독의 SF 스릴러 영화다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr