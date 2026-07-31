Xiaojun and Seok Matthew / WAKEONE

Xiaojun and Seok Matthew / WAKEONE

그룹 제로베이스원(ZEROBASEONE) 석매튜가 웨이션브이(WayV) 샤오쥔과 함께한 콘텐츠를 공개했다.석매튜는 지난 23일과 30일 개인 유튜브 채널 '해봤튜(Hey Bye Thew)'를 통해 샤오쥔과 갯벌을 찾은 에피소드를 순차적으로 선보였다.이른 아침 SM엔터테인먼트 사옥에서 샤오쥔을 만난 석매튜는 "편하고 100% 재밌게 놀 수 있는 형"이라며 남다른 친분을 소개했다.갯벌에 도착한 두 사람은 시작부터 진흙에 발이 빠지는 상황을 겪으며 웃음을 안겼다. 연신 중심을 잃고 허우적대는 모습은 물론, 직접 게를 잡는 데 성공하며 좌충우돌 갯벌 체험을 이어갔다.이어 직접 채집한 해산물로 요리에도 나섰다. 해물칼국수와 낙지야키를 만들며 레시피보다 감각에 의존한 조리 과정을 보여줬고, 예상치 못한 상황이 이어지며 자연스러운 호흡과 예능감을 드러냈다.석매튜는 개인 콘텐츠를 통해 다양한 모습을 선보이며 팬들과 소통을 이어가고 있다. 제로베이스원은 오는 8월 19일 일본 두 번째 EP '회귀러브(回帰LOVE)'를 발매하며 약 10개월 만에 일본 활동에 나선다.한편, '해봤튜'는 매주 화요일 유튜브 채널을 통해 새로운 에피소드를 공개한다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr