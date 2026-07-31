BTS WORLD TOUR ARIRANG IN PARIS and Zeena Koda Instagram Story / @bts_bighit on X and @zeenakoda on Instagram

Zeena Koda Instagram Stories Uploads and Reactions / Web Capture

BTS WORLD TOUR ARIRANG IN PARIS / @bts_bighit on X

미국 레코딩 아카데미가 새롭게 도입한 '베스트 아시안 팝 뮤직 퍼포먼스' 부문의 신설을 위해 자신도 목소리를 냈다고 밝힌 한 음악 업계 관계자가 방탄소년단을 비판한 뒤 역풍을 맞고 있다. 그는 방탄소년단이 이번 논란을 "언론 플레이"로 만들었으며 비공개 대화보다 대중의 관심을 얻는 방식을 택했다는 취지로 주장했다.논란은 방탄소년단이 2027년 그래미 어워즈 심사에 자신들의 음악을 출품하지 않겠다고 발표하면서 시작됐다. 레코딩 아카데미의 신설 부문을 둘러싼 논쟁이 이어지는 가운데, 방탄소년단은 음악이 지역이나 언어에 따라 구분돼서는 안 된다는 입장을 재차 밝혔다.이후 유니버설뮤직그룹 카탈로그의 마케팅 부사장이자 아시안 아메리칸 컬렉티브 공동 창립자인 지나 코다는 자신의 인스타그램 스토리에 잇따라 글을 올리고 신설 부문의 취지를 옹호했다.코다는 자신이 해당 부문의 신설을 위해 물밑에서 활동한 관계자 가운데 한 명이라고 밝혔다. 그는 아시아계 아티스트들이 레코딩 아카데미에서 더 많은 인정을 받을 수 있도록 수년간 추진해 온 노력의 결과라고 설명했다. 또 이 상이 아시아계 음악가들을 주요 부문에서 분리하기 위해 만들어진 것이 아니라, 더 큰 가시성과 인정을 향해 나아가기 위한 "보다 폭넓은 방향의 첫걸음"이라고 강조했다.그러나 코다가 방탄소년단이 신설 부문에 공개적으로 문제를 제기한 방식을 비판하면서 반발이 일었다.코다는 "이 부문을 만든 취지와는 100% 다른 서사를 기반으로 한 언론 캠페인이 돼 버렸다"며 "오히려 가장 영향력 있는 아시아 아티스트 가운데 한 팀으로부터 공격받게 됐다"고 적었다. 이어 "이처럼 더 많은 언론의 관심을 얻기 위한 과감한 행동을 취하는 대신, 물밑에서 더 의미 있는 대화를 나눌 수도 있었을 텐데 매우 안타깝다"고 주장했다.코다는 신설 부문을 도입하기까지 오랜 기간 이어진 노력이 비판 과정에서 간과됐다고도 말했다. 그는 비판자 가운데 상당수가 그래미의 출품과 후보 선정, 투표 절차를 충분히 이해하지 못하고 있다고 주장했다. 아울러 새 부문이 아시아계 아티스트의 대표성 문제를 완전히 해결하는 최종 해법은 아니지만, 불완전하더라도 의미 있는 첫걸음이라고 설명했다.그러나 그의 발언은 소셜미디어에서 즉각적인 반발을 불러왔다. 이용자들은 코다가 방탄소년단의 입장을 왜곡했다고 비판했다. 널리 공유된 한 게시물에는 "방탄소년단은 누구에게도 무언가를 바꾸라고 요구하지 않았다. 그저 아미들에게 당신들의 시상식에 참여하지 않겠다고 알렸을 뿐"이라는 내용이 담겼다. 다른 이용자들도 방탄소년단이 신설 부문의 폐지를 요구하거나 팬들에게 레코딩 아카데미를 상대로 행동에 나서라고 독려한 적이 없다고 지적했다.방탄소년단은 자신들의 음악을 그래미 심사에 출품하지 않겠다고 발표했을 뿐이며, 음악이 언어나 지리적 지역에 따라 분류돼서는 안 된다는 입장을 다시 한번 밝혔다는 것이다.코다가 방탄소년단이 비공개로 문제를 제기했어야 한다고 주장한 점에도 비판이 이어졌다. 비판자들은 방탄소년단의 결정이 자신들의 시상식 참여 여부에 관한 선택이며, 해당 부문의 신설을 위해 활동한 이들을 공격한 것으로 볼 수 없다고 주장했다.이러한 관점에서 방탄소년단의 발표는 새 부문을 무너뜨리기 위한 행동이 아니라, 음악과 아티스트를 지역 단위로 나누는 관행에 공개적으로 이의를 제기한 것으로 해석됐다.이번 공방으로 레코딩 아카데미의 '베스트 아시안 팝 뮤직 퍼포먼스' 신설을 둘러싼 논쟁은 한층 복잡해졌다.지지자들은 이 부문이 아시아계 아티스트들이 그래미에서 인정받을 기회를 확대할 수 있다고 본다. 반면 비판자들은 K팝과 J팝, C팝처럼 서로 다른 음악 산업을 하나의 지역 부문으로 묶는 방식이 오히려 해소하려던 경계를 다시 강화할 수 있다고 지적하고 있다.Guzman Gonzalez Hannah 텐아시아 기자 hannahglez@tenasia.co.kr