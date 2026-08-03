배우 사미자가 86세의 나이에 유튜브 크리에이터로 새로운 도전에 나선다.샌드박스네트워크는 오는 8월 5일 오후 6시 사미자의 공식 유튜브 채널을 개설하고 첫 번째 영상을 공개한다고 밝혔다.채널에는 배우로 오랜 시간 활동해 온 사미자의 일상과 결혼 63년 차 남편과의 이야기가 담긴다. 오랜 세월을 함께한 부부의 자연스러운 대화와 관계를 통해 시니어 세대의 일상을 유쾌하게 보여주는 예능 콘텐츠다.첫 영상에서는 사미자가 남편과 함께 직접 유튜브 채널 개설에 도전하는 과정이 공개된다. 스마트폰과 온라인 플랫폼 사용이 익숙하지 않은 두 사람은 약 2시간에 걸쳐 채널을 개설한 것으로 전해졌다.이 과정에서 서로를 챙기거나 장난을 주고받는 부부의 모습도 담긴다. 제작진은 오랜 결혼 생활에서 쌓인 경험과 애정을 바탕으로 다양한 세대가 공감할 수 있는 이야기를 선보일 계획이다.샌드박스네트워크 관계자는 "시니어 콘텐츠는 세대와 세대를 연결하는 영역으로 확장되고 있다"며 "86세에도 새로운 도전에 나서는 사미자의 진솔한 모습이 여러 연령층의 시청자에게 공감과 재미를 전할 것으로 기대한다"고 말했다.사미자의 공식 유튜브 채널은 오는 8월 5일 첫 영상을 시작으로 순차적으로 콘텐츠를 공개할 예정이다.김병두 텐아시아 기자 tenten@tenasia.co.kr