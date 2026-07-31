배우 겸 화가 이혜영이 5년간 이어온 폐암 추적검사를 마친 심경을 밝혔다./ 사진=텐아시아 DB

배우 겸 화가 이혜영이 5년간 이어온 폐암 추적검사를 마친 심경을 밝혔다./ 사진=유튜브 채널 '혜영이는 못 말려'

배우 겸 화가 이혜영이 5년간 이어온 폐암 추적검사를 마친 심경을 밝혔다./ 사진=유튜브 채널 '혜영이는 못 말려'

배우 겸 화가 이혜영이 5년간 이어온 폐암 추적검사를 마친 심경을 밝혔다.30일 유튜브 채널 '혜영이는 못 말려'에는 '폐암 투병 6년 차, 마지막 검사를 앞둔 이혜영'이라는 제목의 영상이 공개됐다.이날 이혜영은 마지막 추적검사를 받기 위해 병원을 찾았다. 검사 결과 큰 이상 소견은 발견되지 않았고, 폐 기능도 회복되고 있다는 진단을 받았다. 이혜영은 "교수님이 폐가 커졌다고 하셨다. 숨 쉬는 것도 예전보다 편해진 것 같다"며 "난 아직 완치된 게 아니다. 암이 더 이상 전이되지 않았다는 것이고, 일단 폐암에서는 졸업이다"라고 말했다.이어 "언제 어떻게 될지 모르니 항상 건강하게 살아야 한다"며 "가장 중요한 건 스트레스를 받지 않는 것이다. 유산소 운동을 하고, 잘 먹고, 공기 나쁜 곳을 피해야 한다"고 건강 관리의 중요성을 강조했다.검사 결과를 들은 뒤 지난 시간을 떠올린 이혜영은 "괜찮다는 얘기를 들으니까 5년이 주마등처럼 지나갔다. 정말 힘들었던 생각밖에 안 난다. 세상에 나 혼자 있는 것 같았다"고 털어놨다. 이어 "아픈 분들은 제 이야기가 무슨 뜻인지 정확히 이해하실 것"이라며 "끝이 있는 날이 있으니까 기운을 내셨으면 좋겠다"고 응원의 메시지를 전했다.또 "주위에서 해줄 수 있는 건 따뜻한 말 한마디"라며 "먹고 싶다고 할 때 같이 가주고, 보고 싶다고 할 때 함께해 주는 것만으로도 큰 힘이 된다"고 말했다. 폐암 추적검사를 마무리한 이혜영은 앞으로 가장 하고 싶은 일로 여행을 꼽았다. 그는 "전국 맛집도 다니고 싶고 일본도 가고 싶다. 아파서 가까운 곳도 못 갔다"며 "언젠가는 '저 안 아파요'라고 말할 수 있었으면 좋겠다"고 바람을 전했다.한편 이혜영은 2021년 폐암 초기 진단을 받고 폐 절제 수술을 받았으며, 이후 약 5년간 추적검사를 이어왔다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr