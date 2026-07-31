이은솔 PD, 정용화, 최예나, 이세영, 도겸, 김효진 PD가 '내남은연애' 제작발표회에 참석했다./사진제공=SBS

'내 남은 연애' 제작진이 출연자들의 절박한 투병 서사를 연애 예능의 자극적 포장지로 소비하는 것 아니냐는 우려의 시선에 대해 말했다.31일 서울 양천구 목동 SBS홀에서 SBS 새 예능 '내 남은 연애' 제작발표회가 열렸다. 행사에는 이세영, 정용화, 세븐틴 도겸, 최예나, 이은솔 PD, 김효진 PD가 참석했다.'내 남은 연애'는 과거 시한부 선고를 받거나 죽음의 문턱까지 갔던 투병 경험을 가진 2030 청춘들이 다시 삶과 사랑을 마주하는 과정을 담은 연애 리얼리티다.이은솔 PD '내 남은 연애'를 기획하게 된 이유에 대해 "시간의 유한함은 보편적인 주제라고 생각한다"며 "'일도 사랑도 열심히 해야할 나이에 이걸 먼저 깨닫게 된 청춘들은 어떤 태도로 사랑을 바라보게 될까?' 하는 질문에서 시작됐다"고 말했다.이어 그는 "투병 경험 그 자체가 중심인 프로그램은 아니다. 투병 이후에 사랑을 다시 해 나가려는 청춘들의 성장이 담긴 프로그램"이라고 강조했다.투병 서사를 예능으로 소비하는 것에 대한 우려의 시선에 이은솔 PD는 "받아들이고 있다"며 "투병 서사 자체를 중심에 두지 않았다. 연애의 감정이나 삶의 태도가 주된 프로그램"이라고 설명했다.이어 그는 "투병 경험이라는 게 한 사람의 인생에서는 흔적이다. 이걸 이야기하지 않고서는 앞으로 나아갈 수 없으니까. 투병 경험 자체가 반전 요소로 쓰이지 않도록 투병 사실을 빨리 공유한다"고 덧붙였다.출연자들의 현재 상태에 대해서도 말했다. 이은솔 PD는 "현재 적극 치료를 하는 분들은 없다. 완치 과정 중에 있거나 적극 치료를 끝낸 분들"이라며 "출연자분들마다 개별차는 있다. 투병에 대해서는 오픈할 수 있는 만큼만 오픈하는 방식으로 진행했다"고 밝혔다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr