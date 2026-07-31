영케이가 '더 시즌즈-성시경의 고막남친'에 출연한다. / 사진=텐아시아DB

영케이가 '더 시즌즈-성시경의 고막남친'에 출연한다. / 사진제공=KBS

그룹 데이식스의 멤버 영케이가 '더 시즌즈-성시경의 고막남친'에 출연해 남다른 먹성을 뽐낸다.31일 방송되는 KBS 2TV 뮤직 토크쇼 '더 시즌즈-성시경의 고막남친'에는 박진영, 이상준, 죠지, 데이식스(DAY6) 영케이(Young K)가 출연한다.이날 박진영은 데뷔곡 '날 떠나지마'를 시작으로 '그녀는 예뻤다', 'When We Disco(웬 위 디스코)' 등 대표곡 무대를 선보인다. 이어 KBS가 자체 개발한 AI 포털 시스템 '카이로스(KAIROS)'를 통해 과거 음악 프로그램 출연 영상과 화제를 모았던 무대 의상을 함께 돌아보며 추억을 되짚는다.이어 영케이는 테이, 멜로망스 김민석, 성시경을 잇는 남다른 먹성을 공개한다. 그는 "저도 '성시경의 고막남친' 회식에 가도 되냐"고 묻는 등 특유의 친화력도 보여줘 눈길을 끈다. 그러자 성시경은 혼자 치킨 3마리를 먹는다는 영케이의 말에 "회식은 취소"라고 받아쳐 웃음을 안긴다.영케이는 최근 15곡이 수록된 새 앨범 'YOUNGEST(영기스트)'를 발매했다. 그는 선우정아와 함께한 수록곡 '작업실에서 커피를'의 작업 과정도 공개한다. 영케이는 "선우정아와 녹음실에서 만나 즉석에서 곡에 관한 이야기를 나눴고, 그날 녹음한 가이드 보컬이 정식 음원에 그대로 담겼다"며 "영화 '비긴 어게인' 같았다"고 회상한다.'더 시즌즈-성시경의 고막남친'은 이날 오후 11시에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr