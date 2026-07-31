공효진이 실제 결혼 생활을 언급하며 남편 케빈 오와의 애정을 자랑했다./사진제공=MBC

공효진이 실제 결혼 생활을 언급하며 남편 케빈 오와의 애정을 자랑했다./사진제공=MBC

새 작품에서 유부녀 역할을 맡은 공효진이 실제 결혼 생활을 언급하며 남편 케빈 오와의 애정을 드러냈다. 공효진은 2022년 10살 연하의 가수 케빈 오와 결혼했다.30일 오후 서울 마포구 상암 MBC 사옥에서 MBC 새 금토드라마 '유부녀 킬러' 제작발표회가 열렸다. 이날 행사에는 배우 공효진, 정준원, 이상이, 무진성, 최우성, 이은샘과 윤종호 감독이 참석했다.'유부녀 킬러'는 세상에서 가장 살벌한 직업을 가진 워킹맘이 일과 가정을 오가며 워라밸을 지키기 위해 고군분투하는 이야기를 담은 작품이다.공효진은 평범한 아내이자 엄마이지만 범죄자를 단숨에 제압하는 킬러 유보나 역을 맡았다. 그는 "결혼을 했기 때문에 유부녀 역할이 더 쉬웠다"고 말했다.이어 "감독님도 사랑꾼이시다. 총각인 태성(정준원) 씨와 촬영하면서도 '우리 공주', '내 보물' 같은 표현을 실제 아내에게 쓴다고 하시더라"고 전했다. 그러면서 "내 남편도 정말 그런 말을 한다. 감독님도 부인에게 그렇게 하신다고 하셨다"며 "상상하시는 대로 아주 달콤한 신혼 생활을 보내고 있다"고 미소 지었다.공효진은 "실제 정준원은 굉장히 '테토남'인데 작품 속 태성이는 '에겐남'이다. 사랑스러운 남편을 표현하기 위해 많이 노력했다"고 밝혔다. 이어 "감독님도 '조금만 더 해보라'고 디렉션을 주셨다"고 촬영 비화를 전했다.이에 정준원은 "결혼도 안 했고 아이도 없다 보니 모르는 부분이 많았다"고 말했다. 이어 "감독님과 효진 누나가 많이 알려주셨다. 평소 애교를 못 하는 성격은 아닌데, 나는 100을 했다고 생각했는데 화면에서는 10도 안 되는 것 같더라"고 털어놨다. 정준원은 극 중 유보나의 남편이자 탐사보도팀 기자 권태성 역을 맡았다.'유부녀 킬러'는 동명의 인기 카카오웹툰을 원작으로 한 작품으로, 오는 31일 오후 9시 50분 첫 방송된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr