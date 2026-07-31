아이브 안유진 / 사진=텐아시아 DB

tvN 'Space Rice Cake'

그룹 아이브(IVE) 안유진이 tvN 새 예능 '우주떡집'으로 시청자들과 만난다.안유진은 31일 오후 8시 35분 첫 방송되는 tvN 예능 '우주떡집'에 출연한다.'우주떡집'은 '뿅뿅 지구오락실'(이하 '지락실')의 두 번째 스핀오프 프로그램이다. 과거 토롱이가 꾸민 '방탈출' 작전에 실패한 '지락이' 멤버들이 떡집에서 일하게 되는 과정을 그린 '강제 취업 식당 노동 어드벤처'다. 안유진은 이은지, 미미, 이영지와 함께 떡을 만들고 다양한 메뉴를 선보이며 떡집 운영에 나선다.방송을 앞두고 공개된 티저와 예고, 하이라이트 영상에서는 네 멤버의 호흡과 함께 안유진의 예능감이 담겼다. 안유진은 분주한 주방에서도 특유의 '맑은 눈의 광인' 캐릭터를 보여주는가 하면, "장사라는 게 이런 거구나"라고 말하며 현실을 실감하는 모습으로 웃음을 자아냈다. 직접 길거리에서 춤을 추며 손님을 모으고, "포스기가 필요하다"는 한마디에 서울 2호점이 생기는 예상 밖의 전개도 예고됐다.안유진은 '지락실' 시리즈를 통해 '맑은 눈의 광인'이라는 캐릭터를 구축하며 예능에서 존재감을 드러냈다. 멤버들과의 호흡, 나영석 PD와의 케미로 '나유진'이라는 별명을 얻었으며, 순발력 있는 리액션과 다양한 밈으로 화제가 됐다.안유진이 속한 아이브는 현재 두 번째 월드 투어 'SHOW WHAT I HAVE'를 진행하며 전 세계 팬들과 만나고 있다. 그룹 활동 외에도 안유진은 예능, MC, 드라마 OST 등 다양한 분야에서 활동을 이어왔다. 그룹 활동과 개인 활동을 병행 중인 안유진이 '우주떡집'에서 보여줄 활약에도 관심이 모인다.안유진은 소속사 스타쉽엔터테인먼트를 통해 "힘들었던 만큼 정말 즐겁게 촬영했던 '우주떡집'을 드디어 다이브(공식 팬클럽명)와 시청자분들께 보여드릴 수 있어 너무 기대되고 설렌다"며 "이번 촬영을 통해 언니들과 더욱 돈독해졌다고 느꼈는데, 과연 지락이들이 다양한 위기를 어떻게 해결해 나가는지 눈여겨봐 주시면 좋겠다"고 전했다.안유진이 출연하는 '우주떡집'은 이날 오후 8시 35분 첫 방송된다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr