배우 정준원이 캐릭터 연구 과정을 밝혔다./사진=SNS 갈무리, 텐아시아 이승현 기자

배우 정준원이 캐릭터 연구 과정을 밝혔다./사진=텐아시아 이승현 기자

배우 정준원이 캐릭터 연구 과정을 밝혔다.30일 오후 서울 마포구 상암 MBC 사옥에서 MBC 새 금토 드라마 '유부녀 킬러' 제작발표회가 열렸다. 이날 행사에는 배우 공효진, 정준원, 이상이, 무진성, 최우성, 이은샘과 윤종호 감독이 참석했다.'유부녀 킬러'는 세상에서 가장 살벌한 직업을 가진 워킹맘이 일과 가정을 오가며 워라밸을 지키기 위해 고군분투하는 이야기를 담은 작품이다. 정준원은 극 중 유보나(공효진)의 남편이자 과거 '킹피셔'를 추적했던 탐사보도팀 기자 권태성 역을 맡았다.웹툰 속 권태성은 깍듯한 매너와 빼어난 외모를 갖춘 꽃미남으로 설정된 인물이다. 특히 유보나가 첫눈에 반할 만큼 뛰어난 외모가 서사의 개연성을 뒷받침하는 요소로 작용한다.정준원의 캐스팅 소식이 알려지자 일부 원작 팬들은 아쉽다는 반응을 보였다. 일각에서는 '미스 캐스팅'이라는 지적도 나왔다. 앞서 정준원은 지난해 방송된 tvN '언젠가는 슬기로울 전공의생활'에서 고윤정과 러브라인을 그리며 현실적이면서도 따뜻한 매력으로 여성 팬덤을 확장했다. 주변에 있을 법한 친근한 이미지로 호평을 받았던 만큼, 이번 캐스팅을 둘러싼 반응은 온도 차를 보였다.정준원은 "원작 속 태성은 보나가 비주얼적으로 반할 수 있는 설정이 있었지만, 드라마화되면서 대본이 각색되고 캐릭터도 달라진 부분이 있었다"고 말했다. 이어 "연기하는 입장에서는 그렇게까지 필요한 설정은 아니라고 생각했다. 태성이는 아내와 딸을 사랑하는 마음, 다정한 모습, 직장에서 열심히 일하는 모습을 통해 충분히 멋있어 보일 수 있는 인물이라고 생각했다"며 "싱크로율에 대해서는 크게 의식하지 않았다"고 밝혔다.그는 "원작은 거의 촬영 막바지에 봤다. 스토리를 따라가되 각색이 많이 됐고, 설정이 다른 캐릭터도 있었다"고 설명했다. 그러면서 "대본 속 태성과 웹툰 속 태성은 다른 인물이라고 느꼈다. 웹툰을 먼저 보면 거기에 갇히게 될 것 같아서 드라마 속 태성을 먼저 만들어가고 싶었다"고 덧붙였다.'유부녀 킬러'는 동명의 인기 카카오웹툰을 원작으로 한 작품으로, 31일 오후 9시 50분 첫 방송 된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr